Hodeg: “Als ik kan sprinten, hoor ik bij de besten”

Álvaro José Hodeg heeft zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step bedankt voor de hulp tijdens de eerste etappe van de Tour de l’Ain. De rappe Colombiaan trok in de openingsrit naar Bourg-en-Bresse aan het langste eind in de massasprint. “Dankzij de ploeg zat ik goed geplaatst”, vertelt hij na afloop.

De Tour de l’Ain is voor Hodeg zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Zwitserland. De ritzege betekent ook zijn eerste overwinning van 2021 in een UCI-wedstrijd. “Zonder mijn ploeggenoten was het niet mogelijk om de laatste 300 meter zo te kunnen sprinten. Ik denk dat ik heb laten zien waartoe ik in staat ben”, zegt Hodeg.

Hij rekende in de sprint af met Nacer Bouhanni en Bryan Coquard. “Ik heb laten zien dat als ik mijn sprint kan rijden, ik bij de besten hoor”, is hij overtuigd. “Dat komt ook omdat de ploeg mij perfect in positie bracht. In de finale bleef ik kijken naar de finish en daarom ben ik heel blij dat ik het gehaald heb.”

Hodeg beschikt bij Deceuninck-Quick-Step over een aflopend contract. Begin juli werd hij nog gelinkt aan UAE Emirates.