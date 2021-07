Wielertransfers 2022: Esteban Chaves, Nicola Conci, Álvaro Hodeg

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder anderen Esteban Chaves, Nicola Conci en Álvaro José Hodeg.

Esteban Chaves

Team BikeExchange neemt na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk afscheid van Esteban Chaves. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt het contract van de 31-jarige Colombiaan niet verlengd bij de Australische formatie, waar hij sinds 2014 onder contract staat en de nodige successen behaalde. Als nieuwe werkgever voor Chavito wordt EF Education-Nippo genoemd. Bij de Amerikaanse ploeg rijden dit seizoen vier Colombianen, waaronder Rigoberto Urán en Sergio Higuita.

Nicola Conci

De kans is groot dat Nicola Conci na vier jaar afscheid neemt van de WorldTour. De 24-jarige Italiaan staat voor een vertrek bij Trek-Segafredo, de ploeg die hem in 2018 liet debuteren op het hoogste niveau. Conci, die al twee keer de Giro en een keer de Vuelta reed, wacht nog altijd op zijn eerste profzege. Mogelijk behaalt hij die in dienst van EOLO-Kometa. La Gazzetta meldt dat de Italiaan zich volgend seizoen aansluit bij de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso.

Álvaro José Hodeg

UAE Emirates aast op de diensten van Álvaro José Hodeg. Dat melden bronnen aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Hodeg loopt uit zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step en is daar de afgelopen jaren niet de eerste sprinter. Een vertrek van de Colombiaan is daardoor aanstaande. Mocht de 38-jarige Argentijn Maximiliano Richeze na dit seizoen stoppen, dan ziet UAE Emirates in Hodeg zijn vervanger.