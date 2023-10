Niels Bastiaens • dinsdag 3 oktober 2023 om 07:45

Hilaire Van der Schueren in stilte gestopt als ploegleider: “Zelfs de renners wisten van niets”

Interview Hilaire Van der Schueren is ploegleider af. In het grootste geheim zwaaide het 75-jarige vat vol ervaring van Intermarché-Circus-Wanty twee weken geleden af in Zwevezele Koers, een kermiskoers nota bene. “Maar ik verdwijn niet helemaal uit de wielerwereld”, zo vertelt Van der Schueren in gesprek met WielerFlits.

Liefst vijftig jaar lang zat Hilaire Van der Schueren in het ploegleidersvak. Begonnen onder de vleugels van Jan Raas, maar daarna furore gemaakt met ploegen als Palmans-Collstrop, Unibet, Vacansoleil en de laatste tien jaar bij Intermarché-Circus-Wanty. “Maar nu is het goed geweest. Ik heb het geluk dat het met mijn gezondheid nog altijd goed gaat, maar je moet toch ooit stoppen, hé. Ik vond vijftig een mooi cijfer: een perfect moment.”

Geen écht afscheid

Dat hij aan het einde van dit jaar de ploegleidersstiel zou opbergen, was al bekend. Maar waar hij dat zou doen, niet. “Heel bewust, hoor. Ik hou er niet van om daar te veel ruchtbaarheid aan te geven. Ik had aan het begin van het jaar gezegd dat ik zou stoppen, et voilà. Voor mij moesten we daar niet te veel tralala rond maken. Achteraf is er eigenlijk niets gebeurd. Logisch ook, want de renners wisten van niets (lacht). Pas even nadien is dat aan hen gecommuniceerd.”

“Ik wilde niet dat heel die koers rond mij zou draaien. Wat me wel enorm deugd deed, is dat we de laatste twee wedstrijden met mezelf in de auto nog hebben gewonnen”, vertelt Van der Schueren. “Gerben Thijssen was zowel in Zwevezele Koers als in de Omloop van het Houtland de beste van het peloton. Dat maakte het een mooi afscheid.”

Nu ja, afscheid. De wielerwereld is nog lang niet van de ervaren ploegleider af. “Mijn laatste koers in de wagen als ploegleider is gepasseerd. Maar ik ga waarschijnlijk wel bij de ploeg blijven. We moeten het er eigenlijk nog altijd deftig over hebben, maar ik ben zeker nog niet weg. De ploeg gaat me nog een voorstel doen, maar er is geen haast bij. We hebben nog tijd genoeg.”

Kleine budgetten

Van der Schueren speelde dan ook een grote rol bij de evolutie van de Wanty-ploeg, die de afgelopen tien jaar van een bescheiden ProContinentale ploeg uitgroeide tot een stabiel WorldTeam. “Er is daar een serieuze evolutie geweest, ja. Elk jaar zijn we een beetje gegroeid. We hebben nooit de grote budgetten gehad om vedetten te strikken, maar we hebben altijd goed werk geleverd met de jongens van de tweede lijn. Renners die er net niet leken te komen, gaven wij toch een tweede kans. Vaak met mooie gevolgen. Als je het geld niet hebt, moet je het op een andere manier doen.”

“Dat was trouwens bij al mijn vorige ploegen zo, het is de rode draad doorheen mijn ploegleiderscarrière. Ook bij Vacansoleil zijn we van een kleine ploeg gegroeid naar een ploeg die op het hoogste niveau meedeed. Met het team van Jan Raas ook. Ik heb me bij dat soort ploegen altijd het beste gevoeld. Met mensen omgaan, geeft me heel veel voldoening.”

Van der Schueren bouwde de afgelopen jaren zijn wedstrijden in de ploegleidersauto al wat af, maar toch laat hij als leidersfiguur een gat na. “Wie nu mijn natuurlijke opvolger wordt? Steven De Neef zat al bij de ploeg, toen ik er in 2014 bij kwam. En hij zit er nu nog, dus zijn staat van dienst is groot. En dan hebben we nog jongere ploegleiders zoals Pieter Vanspeybrouck en Dimitri Claeys. Ik denk dat we goed gewapend zijn voor de toekomst. Daar maak ik me geen zorgen over.”