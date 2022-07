Higuita voert BORA-hansgrohe aan in Ronde van Polen, Bennett en Meeus voor de sprints

Sergio Higuita is de klassementskopman bij BORA-hansgrohe voor de Ronde van Polen. De Duitse ploeg hoopt daarnaast te scoren in de vlakkere etappes. Sam Bennett en Jordi Meeus zijn de aangewezen mannen om voor dit succes te zorgen.

Higuita won eerder dit seizoen de Ronde van Catalonië, een rit in de Ronde van Romandië en etappe in de Volta ao Algarve. Daarnaast werd hij tweede in de Ronde van Zwitserland, waar hij aan de slottijdrit begon in de leiderstrui. In de Ronde van Polen zal hij onder anderen Giovanni Aleotti naast zich hebben. De Italiaan won begin juli de Sibiu Cycling Tour.

Ook Ryan Mullen en thuisrijder Cesare Benedetti zullen het presentieblad tekenen, als de Ronde van Polen zaterdag van start gaat. Zij zullen vooral een belangrijke rol krijgen in de sprintvoorbereiding. Met Bennett en Meeus brengt BORA-hansgrohe namelijk twee snelle mannen aan het vertrek.

Bennett is de sprinter met het grootste palmares, maar dit jaar wil het nog niet echt vlotten voor de Ier. Hoewel hij Eschborn-Frankfurt won, werd hij niet opgesteld voor de Ronde van Frankrijk. Meeus behaalde twee tweede plaatsen: in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné en op het Belgisch kampioenschap.