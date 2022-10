Dit weekend wordt het eerste WK gravel gereden onder de auspiciën van de UCI. Een wedstrijd (de mannen rijden 194 kilometer, de vrouwen 166 kilometer) met bijna 75% aan niet-geasfalteerde wegen. Is dit WK, dat veel gelijkenissen vertoont met een koers als Strade Bianche, een toegevoegde waarde op de kalender? We zijn benieuwd naar jouw mening. Geef in onderstaande poll jouw mening op de volgende stelling: Het WK gravel is overbodig. In de reacties kan je erover discussiëren.

Stem hier op de poll!