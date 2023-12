donderdag 21 december 2023 om 14:44

Het nieuwe tenue van Visma | Lease a Bike is ook in 2024 geel en zwart

Visma | Lease a Bike heeft in Amsterdam haar ploeg gepresenteerd en daarnaast ook haar nieuwe tenue voor het seizoen 2024 uit de doeken gedaan. De Nederlandse ploeg gaat verder op de weg die het is ingeslagen onder LottoNL-Jumbo en Jumbo-Visma, want de outfit blijft geel en zwart. Daarmee bouwt Visma | Lease a Bike verder aan haar identiteit.

Hoofdsponsoren Visma en Lease a Bike, dat onderdeel is van Pon, staan natuurlijk groot op het voornamelijk gele shirt. Ook is daarop met zwarte lijnen duidelijk een honingraat te zien, die we de afgelopen jaren ook al zagen bij Jumbo-Visma. Sponsoren Betcity (op de zij), Cervélo (op de borst) en SRAM (op de mouw) zijn ook goed zichtbaar op het tenue.

Ook is een klein logo van Yellow B zichtbaar, in de vorm van een bijtje. Dat is onderdeel van de vaste identiteit die de ploeg van directeur Richard Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman wil ontwikkelen. De kleuren geel en zwart horen daar ook bij.

Gezien de overwegend gele kleuren, mag ervan uitgegaan worden dat Visma | Lease a Bike tijdens de Tour de France 2024 in een ander tenue gaat koersen. Aangezien de leiderstrui van de Tour geel is, wordt ploegen gevraagd om in die ronde een andere outfit te dragen.

Bekijk de fotogalerij om een goed beeld te krijgen van het nieuwe tenue