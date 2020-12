In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Elke werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: het mooiste tenue in de WorldTour van 2020.

Toen deze site een jaar geleden een poll opstelde over het mooiste tenue uit de WorldTour van 2019, eindigde EF Education First duidelijk bovenaan. Het roze truitje met blauw-paarse vegen kreeg ruim 23 procent van de 3.541 stemmen en eindigde daarmee boven BORA-hansgrohe, dat het met een pak minder stemmen moest doen (bijna 10 procent). De scores van Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, Team Sunweb en Movistar ontliepen elkaar vervolgens amper (6 à 7 procent). Welk tenue is dit jaar het mooiste?

AG2R La Mondiale

Nee, erg origineel was het tenue van AG2R La Mondiale niet in 2020. Want in 2019 en 2018 reed de ploeg in precies dezelfde kleuren rond. Door steeds vast te houden aan de bruin-wit-blauwe truitjes met de veelbesproken bruine broek waren Romain Bardet, Oliver Naesen en Nans Peters, die in Loudenvielle een Touretappe wist te winnen, wel duidelijk herkenbaar. Overigens gooit het team het in 2021 over een andere boeg. Autofabrikant Citroën stapt in als tweede naamsponsor en het tenue wordt wit met de sponsornamen in het bruin en rood schuingedrukt.

Astana

Ook in 2020 bleef Astana de kleuren van de Kazachse vlag trouw. Net als de afgelopen jaren was het tenue lichtblauw met aan de uiteinden van de mouwtjes een gele band. Daaronder droegen de renners een zwarte broek. Wel kregen de sponsors een prominentere plaats. Vooral het Canadese Premier Tech viel op. Het merk was nu duidelijk te zien op de borst onder de naam van de ploeg. De fabrikant van verpakkingsapparatuur wordt overigens in 2021 de tweede naamsponsor van het team, dat voortaan Astana-Premier Tech heet.

Bahrain McLaren

Bij de komst van het iconische sportautomerk McLaren past ook een flitsend nieuw tenue, moet de ploeg van onder meer Mikel Landa en Wout Poels hebben gedacht. En dus werd het rode shirt met horizontale en verticale lijnen ingeruild voor een nieuw ontwerp met rood, oranje en zwart als prominente kleuren. Rond de mouw was een helblauwe band ingetekend. De meningen liepen erg uiteen, van ‘pijn aan de ogen’ tot ‘een van de mooiste kits tot nu toe’. Zou de ontwerper overigens zijn inspiratie uit de truitjes van Domina Vacanze (in 2005) hebben gehaald?

BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe hield in 2020 vast aan het bekende recept. Net als vorig jaar bestond het tenue uit verschillende tinten groen, zwart en wit. Toch rolden niet exact dezelfde shirts van de printer. De groene banen op het shirt hadden nu een veegeffect, het logo van naamsponsor Hansgrohe was losgetrokken van het zwarte vlak boven de borst en zo waren er nog een aantal subtiele veranderingen te bespeuren. De Tour de France reed de ploeg van Peter Sagan overigens in een grotendeels wit tenue.

CCC

De tenues van CCC. We gaan ze nog missen in 2021. Nadat oranje jarenlang was verbonden aan Euskaltel en later het pro-continentale CCC Sprandi Polkowice, verkaste de kleur mee naar de WorldTour toen de licentie van BMC werd overgenomen. In 2020 bleef het ontwerp van de truitjes voor het grootste deel hetzelfde als vorig seizoen. De belangrijkste veranderingen zaten vooral in de sponsornamen. De Duitse webshop RENO, die onder hoofdsponsor CCC een prominente plek had, maakte plaats voor Sprandi. Ook verving onderdelenmerk Cadex moederbedrijf Giant.

Cofidis

Hoelang maakt Cofidis eigenlijk al deel uit van het peloton? De Franse ploeg bestaat al sinds 1997 en leverde tal van verschillende tenues op. Rood, blauw en wit met een zon op de borst (het shirt van Frank Vandenbroucke), wit met een rode en een blauwe schouder en de zon onderaan (David Moncoutié), helemaal rood (Bradley Wiggins)… In 2019 koos het team van Cédric Vasseur voor wit met geel-rode zonnestralen en in 2020 werd daar weer wat meer rood aan toegevoegd. Vleugels gaf het de ploeg niet, want er werd slechts tweemaal gewonnen.

Deceuninck-Quick-Step

Deceuninck-Quick-Step reed de afgelopen seizoenen nog in volledig blauwe outfits, maar voor 2020 was gekozen voor een combinatie van wit en blauw. Een tuinbroek. Dat was de eerste gedachte. Het ontwerp moest echter het logo van the Wolfpack voorstellen, met de oplopende blauwe lijnen aan de zijkant als de oren van de wolf. Een gebrek aan creativiteit kan de designer dus eigenlijk niet worden ontzegd. De ploeg was onverminderd succesvol en sleepte de meeste overwinningen binnen van alle WorldTeams.

EF Pro Cycling

EF’s eendenoutfit in de Giro d’Italia was een van de spraakmakendste tenues van de laatste jaren. Omdat de vertrouwde uitdossing van de ploeg erg veel op de roze leiderstrui leek, koos de ploeg in samenwerking met skateboardmerk Palace voor een veelkleurig ontwerp. De shirts waren in no time uitverkocht en werden vervolgens tegen woekerprijzen aangeboden op online veilingsites. De opvallende truitjes legden de formatie van Jonathan Vaughters overigens geen windeieren, want Ruben Guerreiro en Jonathan Caicedo wonnen een etappe.

Groupama-FDJ

Net als Cofidis heeft ook Groupama-FDJ een lange historie. Ooit begon de ploeg in het wit met een mengelmoes van lottonummers, een paar jaar was de huiskleur blauw en sinds Groupama begin 2018 instapte als naamsponsor rijdt het team in witte shirts met blauwe en rode vlakken en strepen. Ten opzichte van 2019 veranderde Groupama-FDJ vrijwel niets aan zijn tenues, waardoor de ploeg herkenbaar bleef. Arnaud Démare bezorgde het team liefst veertien zeges in 2020, maar deed dat wel voor het grootste deel in zijn stijlvolle Franse kampioenstrui.

INEOS Grenadiers

New season. Same Colours. Team INEOS begon aan het nieuwe seizoen in dezelfde rood-zwarte kleuren als de laatste maanden van 2019, nadat chemiebedrijf INEOS het sponsorschap van Sky had overgenomen. We wisten toen nog niet dat de ploeg vanaf de Tour de France zijn naam veranderde in INEOS Grenadiers en het team in nieuwe shirts ging rijden. Het nieuwe tenue werd grotendeels donkerblauw met het logo van de Grenadier, de nieuwe terreinwagen van INEOS, op de borst. In de nieuwe truitjes won het team de Giro d’Italia met Tao Geoghegan Hart.

Israel Start-Up Nation

Voor Israel Start-Up Nation was 2020 weer een nieuw hoofdstuk in haar bestaan. De ploeg heette niet langer Israel Cycling Academy en zette de stap naar de WorldTour. Ook werd het tenue onder handen genomen. Het team reed de afgelopen twee seizoenen in een blauw-witte combinatie; in 2020 werd dat een overwegend witte trui met een blauwe baan over de borst. Daarmee hield het team vast aan de kleuren van de Israëlische vlag, maar trad het wel met een heel nieuw design toe tot het hoogste niveau.

Jumbo-Visma

Net als afgelopen jaren bleef Jumbo-Visma in 2020 trouw aan de geel-zwarte kleurencombinatie. Toch kwam de ploeg weer met een origineel ontwerp op de proppen. De naamsponsors, Jumbo en Visma, werden benadrukt met een zwarte baan dwars over het tenue en de paarse uiteinden aan de mouwtjes van telecombedrijf Simpel werden vervangen door de logo’s van HEMA. Ook verdween het stippenpatroon van de truitjes. De killerwespen wonnen afgelopen jaar de Vuelta a España, twee monumenten en drie etappes in de Tour de France.

Lotto Soudal

Heette de ploeg in 2020 Lotto Soudal of ging zij als Soudal Lotto door het leven? Welke sponsor bovenaan stond op het tenue, was afhankelijk van of het team in België koerste (Lotto Soudal) of daarbuiten (Soudal Lotto). Afgelopen jaar werd gekozen voor een trui met een zwarte bovenkant met daaronder een witte en rode baan. Daarmee nam het team na een jaar alweer afscheid van het overwegend witte shirt uit 2019. De eindbalans? Tien keer won het team als Soudal Lotto en tweemaal als Lotto Soudal.

Mitchelton-Scott

Net als vorig jaar bracht Mitchelton-Scott weinig veranderingen aan in haar tenue. Wel verdween het gradient-effect met enkele grijstinten onderaan het shirt. Voor de rest werd het ontwerp intact gelaten. Even leek de ploeg het seizoen na de coronabreak te hervatten als Team Manuela Fundación in donkerblauw-roze shirts, maar de flirt van de Spaanse organisatie met het team draaide uit op een farce. En dus maakte het team het seizoen af in haar vertrouwde tenues. Wel werd tijdens het seizoen nog de sponsornaam van BikeExchange toegevoegd.

Movistar

Movistar koos ook afgelopen seizoen voor lichtblauwe outfits met de herkenbare M op de borst. Niet die grote gele van een bekende fastfoodketen, maar natuurlijk die van de hoofdsponsor. Het ontwerp bestond uit een stippenpatroon, dat naar beneden toe steeds donkerder werd. In Strade Bianche droegen de renners overigens eenmalig een kleurrijk outfit, dat naderhand werd geveild voor het goede doel. De opbrengst ging naar het Spaanse Rode Kruis en was bedoeld voor alle mensen die het hardst waren getroffen door de coronacrisis.

NTT Pro Cycling

Na vier seizoenen verdween de naam Dimension Data uit het peloton. De sponsor werd door het Japanse NTT overgenomen, waarmee ook de teamnaam veranderde. Het wit-groen-zwarte tenue werd afgedankt en vervangen door blauwe shirts met naar beneden toe een verloop naar zwart. Naast de hoofdsponsor waren ook de logo’s van telecombedrijf Alcatel-Lucent en fietsenfabrikant BMC prominent aanwezig. Giacomo Nizzolo en Ben O’Connor zorgden in Parijs-Nice en de Giro d’Italia voor fraaie successen in het NTT-tricot.

Team Sunweb

Na jaren in de kleuren wit, zwart of een combinatie van beide werd Team Sunweb in 2019 voor het eerst in het rood gestoken. Het was kennelijk een schot in de roos, want ook in 2020 werd voor de rode shirts met witte banen gekozen. De grootste wijziging was de toevoeging van het merklogo van fietsensponsor Cervélo op de schouders. Ook werden alle zwarte letters naar witte veranderd omwille van de duidelijkheid. Na de lockdown keerde Sunweb echter in wit-zwarte truitjes terug in het peloton. In dat shirt won het team drie etappes in de Tour de France.

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo had de lat voor zichzelf hoog gelegd met het tenue waarmee het aan het seizoen 2019 begon. Bij velen viel het rood-zwart-witte shirt met retro-uitstraling namelijk erg in de smaak. Voor 2020 koos de ploeg voor een grotendeels wit tenue met rode baan over de borst en zwarte mouwen, en ook nu kon het ontwerp de wielervolgers over het algemeen wel bekoren. In deze trui reed Richie Porte naar het podium in de Tour en behaalde Mads Pedersen een klinkende zege in een zinderende uitgave van Gent-Wevelgem.

UAE Emirates

Tot slot veranderde UAE Emirates weinig aan het tenue voor 2020. Net als vorig jaar waren wit en rood de hoofdkleuren van het shirt, waarop een prominente plek was ingeruimd voor de volledige ploegnaam met daaronder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten. Wel moest de naam van vastgoedbelegger Emaar plaatsmaken voor het logo van indoor trainingsplatform Whoosh. De trui krijgt hoe dan ook een bijzondere plaats in de geschiedenisboeken, omdat die onlosmakelijk met de Tourzege van Tadej Pogačar is verbonden.