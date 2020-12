Dit zijn de wielertenues in 2021

Elke winter is het weer afwachten hoe het peloton er het komende seizoen gaat uitzien. Welke ploegen hebben gekozen voor andere kleuren? Wat is het kleurrijkste tenue? Welke outfits lijken op elkaar? WielerFlits zet de wielertenues in 2021 op een rij.

UCI WorldTeams

Deceuninck-Quick-Step

Groupama-FDJ

Team DSM

Trek-Segafredo

UCI ProTeams

Novo Nordisk

UCI Women’s WorldTeams

Team DSM Women

Trek-Segafredo Women

UCI Women’s Continental Teams

Grant Thornton Krush Bikes Tunap Sports

Team Rupelcleaning – Champion Lubricants

Dit bericht wordt voorzien van updates. Hebben wij een nieuw tenue voor 2021 gemist? Deel een link in de reacties, zodat wij hem kunnen toevoegen.