Het langetermijnplan van Tiesj Benoot: “Klassementsrenner worden in grote ronde”

Team Sunweb, vanaf 1 januari Team DSM, en Tiesj Benoot hebben elkaar gevonden in een langetermijnplan. De 26-jarige Gentenaar wil doorgroeien tot klassementsrenner in een grote ronde. “In 2021 zetten we de eerste stappen. In 2022 kan ik in een grote ronde schaduwkopman worden.”

Tiesj Benoot is pas sinds begin dit jaar aan de slag bij Team Sunweb, maar verlengde snel zijn contract met een extra seizoen, tot eind 2022. “Een gemakkelijke keuze”, vertelt hij. “Ik voel me zeer goed in de ploeg. Vóór mijn komst praatte ik met tal van andere renners over de werking, maar dat moet je dan zelf ook nog ondervinden. Dat is allemaal positief uitgedraaid voor mij. In combinatie met de onzekere situatie in de wereld en in het bijzonder in het wielrennen, heb ik niet getwijfeld.”

“Bij Team Sunweb wordt het wielrennen anders benaderd”, is Benoot lovend. “De interne werking verloopt professioneel en gestructureerd. Iedereen heeft zijn specifieke taak en zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen als het binnen zijn domein fout loopt. Je krijgt als renner duidelijke antwoorden op je vragen. Een aanpak die mij rust geeft. Dat klinkt allemaal logisch, ja. Maar het gaat er niet overal op die manier aan toe.”

Giro of Tour

Bij de bespreking van zijn contractverlenging heeft Benoot het met het teammanagement over zijn visie op langere termijn gehad. Er is een duidelijk meerjarenplan opgesteld, met als doel binnen een paar jaar uitgespeeld te worden als klassementsrenner. “Dit jaar hoop ik daarin al een stap te zetten”, vertelt de Oost-Vlaming in een videocall na de ploegvoorstelling.

“Ik weet nog niet of ik de Giro of de Tour ga rijden. Maar daarin kan ik al eens mijn grenzen verder aftasten. Niet om nu al een klassement te rijden, voor alle duidelijkheid. In 2021 zal ik in het voorjaar focussen op de klassiekers, kortere rittenkoersen zoals Parijs-Nice of de Tirreno. Maar het doel is om ook een stapje verder te gaan in een grote ronde, daarna een evaluatie te maken om in 2022 eventueel als schaduwkopman uitgespeeld te worden.”

In afwachting zal hij dit jaar verder werken aan zijn tijdritcapaciteiten en het specifieke klimwerk, vertelt hij. En zal hij ook wat gewicht proberen kwijt te geraken. “Daarom deel ik mijn seizoen in twee delen in. Eerst de eendagskoersen in combinatie met Parijs-Nice of de Tirreno, daarna gaat de focus naar Giro of Tour, wat het ook wordt. Eigenlijk maakt het mij niet echt welke van de twee het wordt. De ploegleiding zal er wel een mooi programma rond bouwen.”

“Ik heb er vertrouwen in dat ze de juiste keuze zal maken. Of dat in overleg gebeurt? Uiteraard. Binnenkort komt er een voorstel van hun kant, een eerste schets. Daar kan je als renner op reageren en jouw idee over geven. Vervolgens wordt een eventueel tegenvoorstel in beraad genomen, waarna je uiteindelijke programma wordt opgemaakt. Ik heb al aangegeven dat ik de Giro ook wel zie zitten. Al valt die wat ongelukkig op de kalender.”

Gran Canaria

“Stel dat het de Giro wordt, dan wordt het iets moeilijker voor de Vlaamse koersen. Of je moet bijvoorbeeld onmiddellijk na de Ronde van Vlaanderen een rustpauze inbouwen. Maar ook hier vertrouw ik op de ploeg en hoe ze dat gaan invullen. Kijk, in mijn geval is kiezen altijd verliezen. Misschien is het nu wel een mooi moment om eens iets anders te doen.”

Maandag vertrekt Benoot op stage naar Gran Canaria. Met een aantal ploegmaats, maar ook een aantal collega’s die niet bij Sunweb rijden. “Zoals onder meer Laurens De Plus, Maarten Wynants en Otto Vergaerde. Geen probleem. Gran Canaria telt in vergelijking met België amper besmettingen. Bovendien worden iedereen voor het vertrek getest, anders kom je het eiland niet op.”

“Combinatie Tour – Olympische Spelen is haalbaar” Tiesj Benoot hoopt op een selectie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. En volgens hem is de wegrit op de Spelen te combineren met de Tour. “Het kan in Frankrijk óók warm zijn. Het enige probleem wordt het verschil in luchtvochtigheid, maar ik denk dat er in hier ‘meerdere wegen naar Rome leiden’. Mijn eventuele deelname aan de Spelen is niet de beslissende factor om te kiezen tussen de Giro of de Tour”, vertelt hij. “Maar als de bondscoach het wil of daar een bepaald idee over heeft, zal ik daar graag met hem over praten.”