Het ‘Dak van Drenthe’ wordt geasfalteerd en moet klaar zijn voor EK wielrennen 2023

Alles wordt in het werk gesteld om ‘Het Dak van Drenthe’ gereed te hebben voor het EK wielrennen 2023, dat van 19-24 september georganiseerd wordt rondom de VAM-berg. De provincie Drenthe laat weten dat de voorbereidingen getroffen worden voor het asfalteren van de vuilnisbelt, die moet zorgen voor een klim van 460 meter aan 16,4%.

De top van Het Dak van Drenthe is 15 meter hoger dan de naastgelegen VAM-berg (48 meter om 63 meter) en moet in september te bereiken zijn via een geasfalteerde weg. “Wij en onze aannemers zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de afdichting van het recreatieve gedeelte op tijd klaar is. De aanleg van het fietsparcours combineren we met deze werkzaamheden, zodat de renners in september over het Dak kunnen fietsen”, vertelt Hans Boer, manager Mineraal van Attero.

In de bouwvak-vakantie, die in Drenthe in augustus is, zal het asfalt definitief worden aangebracht. “Daarna volgt een spannend moment, want dan gaan we het parcours testen en beslissen we definitief of de renners tijdens het EK over het Dak van Drenthe kunnen fietsen”, aldus gedeputeerde Henk Brink. “Het streven is dat het gaat lukken en dat we voorafgaand aan het EK ook nog een aantal exclusieve momenten hebben waarop ook recreatieve fietsers het kunnen beklimmen.”

Het Dak van Drenthe is officieel een 800 meter lange wal van bodemas. Op de wal worden in de toekomst ook een mountainbikeparcours en wandelpaden toegevoegd, naast de fietsroute.

Op de #VamBerg in @ProvDrenthe wordt hard gewerkt aan het #DakvanDrenthe en aan het wielerparcours met een stijgingspercentage van 16% tot een hoogte van 65 meter en klaar voor het @EKwielrennen23 @OpFietseDrenthe pic.twitter.com/WAgICay7xy — Henk Brink (@HenkBrinkDr) May 25, 2023