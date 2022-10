EK wielrennen 2023 finishen op de VAM-berg, ook Dak van Drenthe in het parcours

Het EK wielrennen 2023 vinden plaats van 19 tot en met 24 september 2023 in Drenthe. De finish is zoals verwacht op de VAM-berg, bekend van de Ronde van Drenthe en de laatste Nederlandse kampioenschappen. Het is volgens de provincie toegezegd dat Het Dak van Drenthe dan ook gereed is om overheen te rijden. Deze geasfalteerde vuilnisberg ligt naast de VAM-berg. Op dit moment zijn de Nederlanders Fabio Jakobsen (foto) en Lorena Wiebes regerend Europees kampioen.

WielerFlits is aanwezig bij de presentatie van de organisatie en provincie in dierenpark Wildlands te Emmen. Later meer.