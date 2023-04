Herstellende Vansevenant kijkt weer vooruit: “Hoop zo snel mogelijk weer te koersen”

Mauri Vansevenant leek na een goede Tour of Oman klaar om te schitteren in het voorjaar, maar door een knieblessure viel alles in het water. De renner van Soudal Quick-Step zet inmiddels wel weer zijn eerste serieuze stappen in zijn revalidatie. “Het begint stilaan doenbaar te worden om te trainen”, laat hij weten aan Sporza.

De 23-jarige Vansevenant kreeg al vroeg op het seizoen last van knieklachten en moest om die reden geopereerd worden. “Vanwege blijvende kniepijn heeft Mauri Vansevenant een onderzoek ondergaan, waaruit is gebleken dat hij last heeft van het prepatellaire frictiesyndroom”, liet zijn ploeg in maart weten. Vansevenant kon zo een streep zetten door zijn klassieke voorjaar.

De beloftevolle klimmer zit inmiddels weer op het juiste spoor, al is het een kwestie van geduld. “Het begint stilaan doenbaar te worden om te trainen. We zijn aan het opbouwen, ik kan nu zo’n 2 à 2,5 uur trainen. Ik hoop zo snel mogelijk weer te kunnen koersen.” Vansevenant hoopt in de Ronde van Hongarije (10-14 mei) of het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) zijn rentree te maken.

Toekomst

De blessure kwam overigens op een heel slecht moment, aangezien Vansevenant uit zijn contract loopt. “Dat is een beetje moeilijk. Ik hoop dat ik mag blijven, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen. Maar er is nog tijd en als puntje bij paaltje komt, dan zullen we er wel uit geraken. Door omstandigheden heb ik in het voorjaar de kansen om mij te bewijzen gemist. De sfeer is heel goed en ik voel me zelf heel goed in de ploeg. Zelf heb ik ook mijn draai gevonden.”

“Ik denk dat ik sowieso genoeg kansen krijg, zeker in de kleinere koersen is dat geen probleem in de ploeg. En in de grote koersen heb ik perfect mijn rol gevonden en dat is de kopman bijstaan tot in de finale. Ik voel me daar goed bij en ik hoop dat ik die rol nog lang kan vervullen.”