AG2R La Mondiale wil met Romain Bardet naar de Tour woensdag 15 april 2020 om 19:05

Romain Bardet zou dit seizoen voor het eerst deelnemen aan de Giro d’Italia, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu de UCI heeft gecommuniceerd dat de Tour de France met twee maanden is uitgesteld, is Vincent Lavenu duidelijk. “Het is van groot belang dat Romain start in de Tour”, zo vertelt de manager van AG2R La Mondiale.

De Ronde van Frankrijk is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zeker voor Franse wielerploegen, maar Lavenu beseft het belang van de aankomende editie van ‘La Grande Boucle’. “De Tour zal het grootste sportevenement van het seizoen worden, na het uitstellen van het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het is belangrijk om dan te schitteren.”

“We moeten gewoon met de sterkste ploeg aan de start staan en Romain is ontegenzeggelijk onze kopman. Het is van groot belang dat hij straks zal deelnemen aan de Tour. We spreken na de kalenderwijzigingen van een nieuwe situatie”, aldus Lavenu, die ook vooruit kijkt naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Aigle en Martigny.

De wegwedstrijd staat exact één week na de laatste Touretappe op het programma. “Dat is in feite ideaal, aangezien renners na de Tour beschikken over een goede vorm. Er is sprake van vermoeidheid, maar de Tour is een essentiële koers richting het WK.” Lavenu sluit overigens niet uit dat Bardet na de Tour ook de Vuelta zal betwisten.