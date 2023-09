maandag 4 september 2023 om 14:38

Herstellende Arensman bedankt tandarts: “Begin me langzaam weer wat beter te voelen”

Thymen Arensman heeft, drie dagen na zijn zware valpartij in de Vuelta a España, weer van zich laten horen. De Nederlandse klimmer van INEOS Grenadiers beschikt inmiddels weer over al zijn tanden. “‘Happy new teeth day. Dank aan de tandarts voor de quick fix”, laat hij weten via Instagram.

De 23-jarige Arensman kwam in de zevende etappe van de Ronde van Spanje op vijf kilometer van de finish zwaar ten val en moest met een ambulance worden afgevoerd. De coureur liep geen breuken of andere ernstige blessures op, maar heeft naar eigen zeggen wel veel geluk gehad. “Waarschijnlijk heeft mijn helm mijn leven gered. Ik kan mij niets meer herinneren van wat er gebeurd is. Ik ben wakker geworden in het ziekenhuis en moet een paar uur buiten westen geweest zijn.”

Zaterdagochtend mocht Arensman het ziekenhuis alweer verlaten. “Ik ben niet de mooie ‘ik’ op dit moment door de hechtingen en schade in mijn gezicht. Ook mis ik een tand, maar dat neem ik voor lief”, liet Arensman afgelopen zaterdag nog weten.

Focus op herstel

De Nederlander heeft enkele dagen na zijn val alweer een nieuwe tand gekregen, maar een snelle rentree op de fiets zit er niet in. “Ik begin me langzaam weer wat beter te voelen, maar ik zal voorlopig nog niet op de fiets zitten. De ploeg houdt mijn herstel goed in de gaten. Ik focus me vooral op een volledig herstel. Ik neem daar ook de tijd voor”, aldus Arensman.