Herstelde Shirin van Anrooij keert terug in Hamme en Overijse

Shirin van Anrooij maakt volgende week haar comeback in het veld. De veldrijdster van Baloise Trek Lions is volledig hersteld van haar armblessure die ze eind november opliep in de Wereldbeker van Tábor. Momenteel is ze op trainingskamp met de wegploeg van Trek-Segafredo.

Volgende week sluit Van Anrooij het trainingskamp in Spanje af, waarna ze zich gaat klaarstomen voor de X2O Trofee in Hamme (23 januari) en de laatste Wereldbeker-manche in Overijse (24 januari).

“Mijn doel is om het WK nog te rijden. Dat zal met andere ambities zijn dan die ik aan het begin van de winter had, het zou mooi zijn als ik er nu bij ben en weer een goed niveau haal”, aldus de Zeeuwse tegen CyclingOnline. Vorig jaar won ze in Zwitserland het WK bij de junioren-vrouwen.

De 18-jarige Van Anrooij moest na haar val twee keer onder het mes vanwege haar armblessure, die werd veroorzaakt door een schijfrem. De tweede operatie was nodig vanwege een infectie. Half december kon ze haar training op de rollers weer hervatten.