Shirin van Anrooij voor tweede keer geopereerd

Veldrijdster Shirin van Anrooij is maandag voor een tweede keer in korte tijd geopereerd aan haar rechterarm. De beloftevolle renster van Telenet-Baloise Lions, die meerdere verwondingen opliep na een zware val in de Wereldbeker van Tábor, kreeg last van een infectie.

Haar werkgever Telenet-Baloise Lions liet maandagavond weten dat de weefsels in haar onderarm opnieuw zijn schoongemaakt en gehecht, nadat er bij een tweede check-up een infectie aan het licht kwam. De 18-jarige renster moet twee dagen in het ziekenhuis blijven. ‘Om zo de situatie goed op te volgen’, zo klinkt het.

Telenet-Baloise Lions zal later met een nieuwe update komen. Van Anrooij was een van de slachtoffers van een grote valpartij vlak na de start van de Wereldbeker van Tábor. De renster liep een zware armblessure op, veroorzaakt door een schijfrem. Ook had ze last van een gekneusde schouder en was er flink wat bloedverlies.

Herstel

Van Anrooij werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze werd behandeld aan de open wond in haar arm. Die werd met 25 steekjes gehecht. “Ze zeiden dat ik geluk heb gehad dat er geen spieren of pezen waren geraakt”, zo liet ze eerder weten aan PZC. “Ik heb nu ook geen krachtverlies in mijn arm of hand. Wel zit er nu een gevoelloze plek bij mijn pols.”

De crosser werd verteld dat ze relatief snel weer op de fiets kan zitten, maar zelf wil ze niets overhaasten. “Ik wil graag dat die wond zo mooi mogelijk hersteld. Het is door het coronavirus toch al een heel raar seizoen en dus maakt het niet uit of ik iets later weer begin.”