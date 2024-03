dinsdag 26 maart 2024 om 16:17

Herstelde Fem van Empel doet mee aan Dwars door Vlaanderen

Fem van Empel bleek afgelopen zondag niet fit genoeg om deel te nemen aan Gent-Wevelgem, maar kan morgen wel een rugnummer opspelden voor Dwars door Vlaanderen. De 21-jarige renster maakt deel uit van de definitieve selectie van Visma | Lease a Bike voor de midweekse klassieker.

Fem van Empel zou eigenlijk als kopvrouw haar seizoen aftrappen in Gent-Wevelgem, maar voelde zich niet 100% fit en verscheen dan ook niet aan de start in Ieper. Voor Van Empel was het een flinke streep door de rekening, na een naar eigen zeggen vlekkeloze voorbereiding. De 21-jarige renster keek dan ook erg uit naar haar eerste wegkoers van 2024. Ik heb een goed trainingsblok achter de rug en ben benieuwd waar ik op dit moment sta.”

De huidige wereldkampioene in het veld moest haar seizoensstart op de weg dus uitstellen, maar is er woensdag dus wel weer bij, als heel wat toppers het tegen elkaar opnemen in Dwars door Vlaanderen. Van Empel lijkt echter niet de uitgesproken kopvrouw van Visma | Lease a Bike, aangezien de ploeg ook rekent op Marianne Vos, dit jaar al winnares van de Omloop Het Nieuwsblad.

Vos en Van Empel worden bijgestaan door Margaux Vigie, Maud Oudeman, Nienke Veenhoven en Sophie von Berswordt-Wallrabe.