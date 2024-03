dinsdag 26 maart 2024 om 15:54

Dwars door Vlaanderen voor vrouwen – Wie wint laatste test voor De Hoogmis?

Dwars door Vlaanderen is – vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen – een laatste test richting De Hoogmis. Er staan dan ook de nodige toppers aan het vertrek. Wie volgt Demi Vollering op? WielerFlits blikt kort vooruit.

De eerste vrouweneditie van Dwars door Vlaanderen kwam er in 2012. De koers gaat eerst vijf jaar als nationale wedstrijd door het leven. Ondanks het ontbreken van UCI-status, komen er telkens wel meer dan behoorlijke namen op de erelijst te staan. De eerste winnares is – zeker voor het grote publiek – een relatief onbekende renster: Monique van de Ree.

De namen van Kirsten Wild, Amy Pieters (driemaal), Ellen van Dijk (tweemaal) en Annemiek van Vleuten wil iedereen wel op de erelijst hebben. Dit geldt ook voor de niet-Nederlandse laureaten Chiara Consonni en Lotta Lepistö, nu bekend onder haar nieuwe achternaam Henttala. Vorig jaar zette Demi Vollering voor het eerst haar naam op de erelijst.

Parcours

Gestart wordt er ook dit jaar weer in Waregem, vlakbij de Hippodroom. Van daaruit gaat het in gestrekte draf richting de eerste hindernissen, de Hellestraat en de kasseien van de Varent. Hierna is er nog wel even tijd om te herstellen, om vervolgens te beginnen aan de Volkegemberg en kasseien van de Hollenweg, richting een doorkomst in Oudenaarde.

Bekende hellingen en kasseienstroken in de Vlaamse Ardennen volgen elkaar daarna in rap tempo op. Hier zal het peloton ongetwijfeld flink worden uitgedund, op onder meer Berg ten Houte, de Kanarieberg (wel nog in het parcours van Dwars door Vlaanderen), Knokteberg, Hotond en Ladeuze. De top van deze laatste helling, ligt op goed veertig kilometer van de finish.

Vanaf dan wordt het parcours wel iets eenvoudiger, waardoor er nog wel weer groepjes terug zouden kunnen keren. Al betekent het niet dat er geen hindernissen meer afgewerkt hoeven te worden. Via de kasseien van Doorn, de Huisepontweg (langs de beroemde Schietsjampettermolen) en Nokereberg trekt het peloton (of wat daar nog van over is) namelijk richting de finish.

Richting, want vlak voor de Verbindingsweg wordt bereikt wordt er nog een laatste ommetje gemaakt. Hierdoor komen de kasseien van de Herlegemstraat twee keer voor in volle finale. Na bijna 130 kilometer mag er dan worden afgesprint op de Verbindingsweg in Waregem.

Belangrijkste passages (via technische gids): Nog 101,3 km – Hellestraat (600 m, gem. 5%, max. 10%)

Nog 98,3 km — Varent (2000 m)

Nog 82,2 km — Volkegemberg (1100 m, gem. 4,8%, max. 10%)

Nog 81,7 km — Holleweg (600 m)

Nog 71,5 km — Berg Ten Houte (1100 m, gem. 6%, max. 21%)

Nog 65,9 km — Kanarieberg (1000 m, gem. 7,7%, max 14%)

Nog 52,9 km — Knokteberg – Trieu (1100 m, gem. 7%, max. 11,8%)

Nog 49,3 km — Hotond (1200 m, gem. 3,1%, max. 6,5%)

Nog 42,8 km — Mariaborrestraat (2400 m)

Nog 38,2 km — Ladeuze (1200 m, gem. 5,6%, max. 16%)

Nog 29,4 km — Doorn (900 m)

Nog 26,9 km — Huisepontweg (1600 m)

Nog 21,8 km — Nokereberg (500 m, gem. 5,7%, max. 6,7%)

Nog 19,1 km — Herlegemstraat (800 m)

Nog 9,2 km — Nokere (750 m, gem. 5,7%, max. 6,7%)

Nog 6,3 km — Herlegemstraat (800 m)

Favorieten

Voor veel rensters is Dwars door Vlaanderen een ideale test richting de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Het is te zien aan het sterke deelnemersveld. Zo brengt sterrenformatie SD Worx-Protime titelverdedigster Demi Vollering, wereldkampioene Lotte Kopecky, Chantal van den Broek-Blaak en Europees kampioene Mischa Bredewold aan het vertrek. Veel ogen zijn dan ook gericht op deze formatie.

Maar er staan nog meer sterke blokken aan de start in Waregem. Wat te denken van Lidl-Trek, dat kan rekenen op Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand, Shirin van Anrooij, oud-wereldkampioene Lizzie Deignan en tweevoudig winnares Ellen van Dijk. We verwachten vooral veel van Longo Borghini en Van Anrooij, maar Van Dijk en Brand kunnen woensdag ook zomaar aan het langste eind trekken.

Ook de ploeg van UAE Team ADQ mag er wezen, met Silvia Persico, oud-winnares Chiara Consonni, Sofia Bertizzolo en Karlijn Swinkels. Met name Consonni is de laatste weken uitstekend op dreef: zo was ze afgelopen zondag nog derde in Gent-Wevelgem. Na Lorena Wiebes en Elisa Balsamo, die er woensdag niet bij zijn. We verwachten ook wel iets van een dark horse als Swinkels, die zich ook nadrukkelijk wist te tonen in de afgelopen eendagskoersen.

Visma | Lease a Bike komt niet met de sterkste ploeg aan de start, maar heeft met Marianne Vos wel een echte afmaker in de gelederen. De 36-jarige wielerlegende kampte vorig jaar nog met fysieke malheur, maar is dit seizoen weer helemaal terug, wat al resulteerde in winst in de Omloop Het Nieuwsblad. Let ook op haar ploeggenote Fem van Empel. De wereldkampioene in het veld bleek niet fit genoeg om deel te nemen aan Gent-Wevelgem, maar is nu klaar voor haar seizoensdebuut op de weg.

We zijn er nog niet, want we mogen ook zeker iets verwachten van Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), Grace Brown en Vittoria Guazzini (FDJ-Suez), Emma Norsgaard, Floortje Mackaij en Arlenis Sierra (Movistar), Letizia Paternoster (Jayco AlUla), Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) en Thalita de Jong (Lotto Dstny).

Weer en TV

De rensters mogen zich opmaken voor een grauwe en grijze woensdagmiddag in Waregem en omstreken. Het blijft naar verwachting wel de hele dag droog, maar de zon schittert door afwezigheid. Het kwik zal in de middaguren oplopen naar de twaalf graden Celsius. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten.

Dwars door Vlaanderen voor vrouwen is woensdag vanaf 15.55 uur live te volgen op Eurosport.nl en Discovery+. Ook is de wedstrijd vanaf 16.45 uur te zien via Sporza op VRT1.

Laatste winnaars Dwars door Vlaanderen:

2023: Demi Vollering

2022: Chiara Consonni

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Niet verreden i.v.m. de coronacrisis

2019: Ellen van Dijk

2018: Ellen van Dijk

2017: Lotta Henttala

2016: Amy Pieters

2015: Amy Pieters

2014: Amy Pieters