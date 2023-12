zondag 24 december 2023 om 17:41

Hersenschuddingprotocol extra onder de aandacht gebracht door UCI

De UCI benadrukt het belang van het naleven van het eigen hersenschuddingprotocol, in aanloop naar het nieuwe wielerjaar. In een persbericht op haar website geeft de Internationale Wielerunie aan dat het een eigen tool heeft ontwikkeld, waarmee alle betrokkenen bij een wielerwedstrijd snel kunnen detecteren of iemand daadwerkelijk een hersenschudding heeft.

Om volledig herstel van aangetaste hersenfuncties te garanderen, moet een hersenschudding op tijd worden opgespoord, vastgesteld en behandeld worden, geeft de UCI aan. Daarom heeft de UCI een protocol van internationale, wetenschappelijke instanties gebruikt voor een eigen tool. Alle informatie, zoals specifieke kenmerken van een hersenschudding, die relevant kan zijn tijdens wielerkoersen zijn daarin meegenomen.

“Voor de diagnose van een hersenschudding blijft medische hulp nodig, maar het opsporen van de eerste tekenen van een hersenschudding gaat iedereen aan. Ook mensen die niet werkzaam zijn in de zorg, zoals medewerkers, mecaniciens, commissarissen, officials of renners zelf”, schrijft de UCI. “Daarom is een online hulpmiddel ontwikkeld die voor iedereen beschikbaar is via een QR-code.”

Alle gevallen doorgeven

Tot slot onderstreept de UCI het belang van het doorgeven van alle hersenschuddingen aan de medische afdeling van de UCI. Als de betrokken renner terugkeert in koers, dient dat ook opgegeven te worden.

Afgelopen seizoen liepen onder meer Taco van der Hoorn, Michal Kwiatkowski en Romain Bardet een hersenschudding op in koers. Van der Hoorn heeft sinds zijn val in de Ronde van Vlaanderen niet meer gekoerst. Kwiatkowski ging wel door, maar gaf achteraf aan dat hij ‘nooit helemaal goed teruggekomen was’ na die hersenschudding.