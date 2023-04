Kwiatkowski liep in Gent-Wevelgem wél een hersenschudding op: “Nooit goed van teruggekomen”

Michał Kwiatkowski heeft een paar moeilijke weken achter de rug na een zware val in Gent-Wevelgem (26 maart). INEOS Grenadiers meldde diezelfde dag dat de Pool geen hersenschudding had opgelopen, maar de oud-wereldkampioen vertelt nu zelf dat dat wel het geval was.

“Het was een van de moeilijkste Ardennencampagnes die ik ooit heb gedaan”, schrijf Kwiatkowski op Twitter. “Ik heb het team zoveel mogelijk proberen te helpen, maar ik ben nooit helemaal goed teruggekomen na mijn val en hersenschudding in Gent-Wevelgem. Het is nu tijd om weer opnieuw te focussen.”

De 32-jarige Kwiatkowski, die vorig jaar de Amstel Gold Race nog op zijn naam schreef, betwistte maakte zijn rentree in de Brabantse Pijl. Die wedstrijd wist hij niet uit te rijden en ook in Luik-Bastenaken-Luik noteerde hij een DNF. In de Amstel Gold Race (72ste) en de Waalse Pijl (115de) haalde Kwiat de finish wel.

