Hersenschudding voor Kobe Goossens na botsing in Parijs-Nice

Tao Geoghegan Hart was niet de enige renner die vandaag ten val kwam in Parijs-Nice. Ook Kobe Goossens wist de finish van de vierde etappe niet te bereiken na een valpartij in de laatste kilometers. “Kobe botste op een ploegleiderswagen”, zo schrijft zijn ploeg Lotto Soudal op social media.

De 24-jarige Goossens maakte vlak voor de slotklim in Chiroubles nog deel uit van de favorietengroep, maar was met nog vier kilometer te gaan genoodzaakt om zijn eigen tempo te kiezen. “Kobe botste vervolgens op een ploegleiderswagen die aan de rechterkant van de weg stond geparkeerd. De renner was even buiten bewustzijn, maar was snel weer bij kennis.”

“Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. Verder moesten er meerdere wonden in het gezicht worden gehecht. Gelukkig kwamen er geen breuken aan het licht. Kobe zal nu terugkeren naar het hotel en zal morgen huiswaarts keren. Een spoedig herstel, Kobe!”

Goossens is overigens niet de enige Belg die vandaag vroegtijdig moest opgeven in Parijs-Nice. Ook Jens Keukeleire (EF Education-Nippo) zal morgen niet meer aan de start staan van de vijfde etappe.