Hermans reageert op uitspraken Visbeek: “Dit lijkt wel karaktermoord”

De relatie tussen Quinten Hermans en zijn team Intermarché-Wanty Gobert is tot een nulpunt gedaald. Dat bleek al uit een gesprek met performance manager Aike Visbeek in Kopenhagen, die stelde dat de situatie al slecht was. Hermans bijt in gesprek met Het Nieuwsblad van zich af. “Aike zegt zaken waarvan hij weet dat ze niet kloppen. Dit lijkt wel karaktermoord.”

Voor Quinten Hermans was de Tour de France een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Maar de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik werd in extremis uit de selectie van Intermarché-Wanty Gobert geweerd. En dat verliep niet zonder slag of stoot. In Kopenhagen reageerde performance manager Aike Visbeek voor het eerst. Behoorlijk geëmotioneerd zelfs. “Dit komt niet uit de lucht vallen”, zegt Visbeek. “De situatie was al slecht.”

De woorden van Visbeek schieten bij Hermans duidelijk in het verkeerde keelgat, zo blijkt in gesprek met Het Nieuwsblad. “Als ik dit zo verneem, kan ik alleen maar zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt door de ploeg te verlaten”, reageert de 26-jarige renner op de uitspraken van Visbeek. “Een ploeg die zo omgaat met zijn renners, daar wil ik geen deel van uitmaken. Aike zegt zaken waarvan hij weet dat ze niet kloppen. Dit lijkt wel een karaktermoord.”

“Ik kan alleen maar hopen dat een paar mensen durven opstaan”

Hermans vertelt vervolgens zijn kant van het verhaal. “Kijk, één dag voor afreis kreeg ik te horen dat ik niet mee mocht naar de Tour. In het persbericht van de ploeg werd met geen woord over me gerept. Dus zocht de media – op zoek naar een verklaring – verhaal bij mij. In al die jaren heb ik slechts één keer gereageerd op onrecht. Omdat ik vind dat ik daarop mag reageren. En net dat gebruiken ze nu tegen mij. Ik vind dat echt beneden alle peil.”

Volgens Hermans was de sfeer in de voorbije Baloise Belgium Tour, waar hij een etappe wist te winnen, nog allerminst verziekt. “De sfeer was toen nog opperbest. Dat is nog niet zo lang geleden. Ik heb van tal van ploegmakkers en ploegleiders berichten gehad waarin ze stelden dat ze dit niet hadden zien aankomen en dat ik deze behandeling niet verdien. Dat ontkracht alles wat Visbeek aanhaalt. Ik kan alleen maar hopen dat een paar mensen durven opstaan om mijn woorden te bevestigen.”

“Maar ik snap ook wel dat de ploeg zich in een machtspositie bevindt”, aldus Hermans, die donderdag naar Italië vertrekt voor een korte vakantie en een tweeweekse hoogtestage in Livigno. De vraag is alleen of de Belg dit seizoen nog vaak in actie zal komen, na alles wat er is gebeurd. “Net zoals bij Telenet-Fidea Lions (zijn voormalige crossploeg, red.) wil ik me tot de laatste dag professioneel blijven gedragen. Ik hoop alleen maar dat ik daartoe de kans krijg. Want als ik dit zo allemaal verneem, weet ik niet of ik dit seizoen nog veel zal mogen koersen.”