Herman Frison en Marc Sergeant over vertrek bij Lotto Soudal: “Het viel uit de lucht”

Afgelopen zomer kregen Herman Frison en Marc Sergeant te horen dat hun contracten bij Lotto Soudal niet werden verlengd. De ploeg wilde verjongen en dus was er geen plaats meer voor de vroege zestigers. Frison en Sergeant hebben het afscheid bij hun jarenlange werkgever nog niet helemaal verteerd.

“Wat mij het meeste stoort, is dat ik daags voor het nieuws nog op de service course in Herentals ben geweest. Daar werd toen niet gesproken over het onderwerp”, vertelde Frison in gesprek met Sportweekend. Dat de voormalig beroepsrenner, winnaar van een Tour de France-etappe, daarna een telefoontje kreeg met de mededeling dat zijn contract niet werd verlengd, kwam dan ook als een verrassing. “Ja, zeker weten. Ik voelde het helemaal niet aankomen.”

In lijn met het management van de ploeg vond ook Frison dat de staf verjongd moest worden. “De bedoeling was om nog een à twee jaar bij de ploeg te blijven richting mijn prepensioen. Iedereen wist dat, maar toen kwam dat abrupte einde. Verjonging is geen enkel probleem, maar de manier waarop is maar een woord: respectloos. Er was gewoon geen communicatie. Wij hoefden ook niet meer in de eerste wagen te zitten. Er zijn genoeg functies in een ploeg.”

Ook Sergeant voelde wel dat het einde bij de ploeg met de jaren dichterbij kwam. “Maar niet op het moment dat het gebeurde. De hoop werd gegeven dat het contract nog zou doorlopen. Het nieuws twee weken na de Tour kwam daardoor zo onverwacht. Waarom nu ineens? Het viel zomaar uit de lucht, zonder communicatie. Ik viel uit de lucht, ook door de manier waarop. Ik heb 23 jaar bij deze ploeg gezeten. Het is raar dat er dan geen dialoog mogelijk is.”

Overgangsperiode

Frison en Sergeant waren uitgegaan van een overgangsperiode, maar hadden niet gerekend op een breuk. “Ik ben uiteraard te vinden voor verjonging, maar bij ons waren er toch een aantal jonge sportdirecteurs die ons er nog heel graag bij wilden, omdat ze nog niet alles onder de knie hebben”, zei Sergeant. Frison: “We hebben heel veel positieve reacties gekregen. Mensen die ons zeiden dat dit niet normaal was, dat ze geen respect hadden voor ons.”

Zowel Frison als Sergeant hoopt nog een rol in het wielrennen te kunnen vervullen. Frison hoeft niet meer zozeer 175 dagen per jaar op pad te zijn. “Maar met onze knowhow en ervaring valt er misschien nog iets uit de bus.” “Twee jaar later zou ik zeggen: het is ruim genoeg geweest, dit is het moment om te stoppen. Maar als je de indruk krijgt dat het nog niet voor nu is, dan is het toch te vroeg geweest”, aldus Sergeant.