Youri IJnsen • vrijdag 22 september 2023 om 15:00

Henrik Pedersen verrast met Europese titel en dankt zijn vader: “Ik was verslaafd aan gamen”

Video Tot ieders verrassing kroonde de nog altijd slechts 18-jarige eerstejaarsbelofte Henrik Pedersen zichzelf tot Europees kampioen U23 op de VAM-berg. De lookalike van Simon Clarke stond zes jaar geleden ook al eens op het podium van het EK in Herning. “Toen moest ik medailles uitdelen aan de winnaars en nu win ik er zelf een. Heel speciaal”, vertelt hij na afloop aan WielerFlits.

De piepjonge renner uit Denemarken vormde samen met Movistar-prof Iván Romeo en het Poolse talent Mateusz Gajdulewicz de vlucht van de dag, nadat het in de beginfase wat hectisch was. “Toen we zagen dat we bij het opdraaien van de lokale ronde een voorsprong van vier minuten hadden, begonnen we erin te geloven. Het gat was groot en ik kon niet bedenken wie de controle zou nemen in het peloton. We bleven daarom druk zetten. Wel was ik heel bang voor Iván. Ik wist niet of hij met mij speelde of niet. Hij was heel erg sterk. Maar dat ik kon winnen… Van deze trui droomde ik sinds 2017!!”

Hoewel Pedersen pas in december zijn negentiende verjaardag viert, is zijn verhaal wel bijzonder. “Het is best grappig”, lacht hij. “Ik kom uit een klein dorpje zo’n dertig kilometer ten zuiden van Herning. Ik stopte op een gegeven moment met voetbal en daarna raakte ik verslaafd aan gamen. Mijn vader dwong me op een bepaald punt om te gaan fietsen. Hij wilde niet dat ik me zo zou vervelen, dik zou worden en alleen maar achter de computer zou zitten. Nadat ik voor het eerst op de koersfiets stapte, klikte het. Ik bleef ermee doorgaan en zie nu eens: hier sta ik in deze prachtige trui!”

Pedersen reed het voorbije jaar al best verdienstelijk bij ColoQuick, maar komende winter stapt hij over naar de opleidingsploeg van Uno-X. Hij heeft nu ook al een profcontract getekend voor 2026 en 2027. Zijn toekomst zit er rooskleurig uit en in Denemarken vergelijken insiders hem met Kasper Asgreen. “Nou, ik denk eigenlijk dat ik meer op Mads Pedersen lijk. We hebben natuurlijk ook dezelfde achternaam”, lacht hij. “Net als hem heb ik ook een goed eindschot. Welke koers ik het liefst ooit zou winnen bij de profs? Daarover hoef ik niet lang naar te denken: Parijs-Roubaix.”