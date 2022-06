Henri Vandenabeele kampte in Dauphiné met naweeën van coronavariant

Henri Vandenabeele moest vandaag na 120 kilometer opgeven in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. De boosdoener? De naweeën van het coronavirus, zo laat de 22-jarige Vandenabeele weten aan WielerFlits.

Het was gisteren al niet normaal dat een begenadigd klimmer als Vandenabeele op de Côte du Chambon de Bavas tegelijkertijd met sprinters zoals Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus moest afhaken. Vandaag hield de West-Vlaming van Team DSM het vol tot op vijftig kilometer van de streep.

“Ik zit al een paar weken te sukkelen”, vertelt Vandenabeele ons. “Zaterdag ben ik te weten gekomen dat ik net een coronavariant heb doorgemaakt. We wilden het toch proberen in de Dauphiné, door het dag per dag te bekijken. Maar het ging echt niet vandaag.”

“Daarbij heb ik ook nog last van pollenallergie. Het zijn dus niet mijn beste dagen”, aldus de jonge klimmer, die in zijn eerste profjaar al uitblonk met een negende plek in de Tour of Oman en een tiende in de Tour of Turkey.