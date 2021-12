Hennie Kuiper krijgt op Sportgala oeuvreprijs uit handen van Joop Zoetemelk

Hennie Kuiper is woensdag op het Sportgala geëerd voor zijn prachtige carrière. De inmiddels 72-jarige Kuiper ontving de Fannie Blankers-Koen Carrièreprijs, een oeuvre-award, uit handen van Joop Zoetemelk.

Sinds 2005 wordt er elk jaar een oeuvreprijs uitgereikt op het Sportgala van sportkoepel NOC*NSF, om grootheden uit de Nederlandse sport te eren. Tot nu toe waren Joop Zoetemelk (2015) en Leontien Zijlaard-van Moorsel (2006) de enige wielrenners die die prijs ontvingen, maar onder meer voetballer Johan Cruijff, judoka Anton Geesink, zwemmer Pieter van den Hoogenband en tennisser Richard Krajicek ontvingen de award al.

Dit jaar was het de beurt aan Kuiper, die zich in de jaren zeventig en tachtig ontpopte tot een van de beste Nederlandse wielrenners ooit. Op zijn palmares staan een olympische titel (1972) en een wereldtitel (1975), maar ook klassiekerzeges in de Ronde van Vlaanderen (1981), Parijs-Roubaix (1983), Milaan-San Remo (1985) en de Ronde van Lombardije (1981). Ook werd de coureur uit Denekamp twee keer tweede in de Ronde van Frankrijk en won hij drie Touretappes.

Kuiper was niet de enige die een Fannie Blankers-Koen Carrièreprijs ontving. Ook de dit jaar op 48-jarige leeftijd overleden paralympisch snowboardster Bibian Mentel kreeg, postuum, de prijs. De award werd overhandigd aan haar man en zoon.