Helper minder voor Tim Merlier op EK wielrennen: Jens Keukeleire start niet

Tim Merlier zal het op EK wielrennen een helper minder hebben. De kopman van de Belgische ploeg zal het moeten doen zonder Jens Keukeleire, laat Belgian Cycling weten. Bondscoach Sven Vanthourenhout roept geen vervanger op.

Keukeleire zat aanvankelijk niet bij de eerste acht renners, maar vanwege ziekte bij Yves Lampaert werd hij toch gebeld door de bondscoach om naar München te komen voor de EK-wegrit van 14 augustus. Nu blijkt dat ook Keukeleire niet kan starten.

Vanthourenhout heeft besloten om geen vervanger op te roepen voor Keukeleire. Dat heeft tot gevolg dat de Belgische equipe uit slechts zeven renners zal bestaan. Naast Merlier zijn dat Edward Theuns, Bert Van Lerberghe, Dries De Bondt, Rune Herregodts en Dries Van Gestel.

Last and – let's hope – final change in our squad for the Men Elite Road Race in #Munich2022: Jens Keukeleire will not be able to start in #EuroRoad22. Federal coach @svenvth won't replace him, so seven riders will defend the Belgian colours

📷 Photonews#belgiancycling pic.twitter.com/1e9wkdBkus

— Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) August 10, 2022