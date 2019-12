Haussler start in Wereldbeker Heusden-Zolder en complimenteert Van der Poel

Heinrich Haussler is van plan op Tweede kerstdag te debuteren in de Wereldbekerveldrit van Heusden-Zolder. De Australische renner van Bahrain Merida stapte in oktober voor het eerst op een crossfiets en wil meedoen voor het plezier, zei hij op het trainingskamp van de ploeg in Kroatië.

“Ik wil meedoen voor het plezier en de wedstrijd uitrijden. Niet gedubbeld worden is het doel”, lacht de 35-jarige koerskapitein. Haussler is groot fan en trouwe kijker van veldrituitzendingen. “Het is ongelooflijk wat die gasten doen, welke wattages zij een uur lang kunnen trappen.”

“Voor mij is het goed om in de winter eens wat anders te doen. Ik vind het jammer dat ik dit niet vijftien jaar geleden heb ontdekt, want ik heb nu al profijt van de specifieke trainingen. Een veldrit is eigenlijk zeventig sprints in een uur rijden.” Haussler zegt door zijn crosstrainingen nieuwe wattagerecords voor inspanningen van drie en vijf seconden te hebben genoteerd.

Sacha Weber

De Australiër is goed bevriend met de Duitse veldrijden Sascha Weber. Haussler werd nieuwsgierig toen Merida dit najaar een nieuwe veldritfiets lanceerde. Na enkele succesvolle trainingen besloot hij ook zijn kans te wagen in een wedstrijd. De voorbije weken reed hij al crossen in Duitsland en Zwitserland.

De volgende wedstrijd op zijn planning is de Wereldbeker van Heusden-Zolder. “Ik moet dit wel nog met mijn vrouw bespreken (lacht). Gisteren (woensdag, red.) heb ik pas groen licht gekregen van de Australische wielerbond. Zij moeten papierwerk aanleveren omdat ik niet in de top-50 van de UCI-ranking sta en dus geen automatisch startrecht heb.”

Loenhout en Diegem

In Heusden-Zolder zal de wedstrijd uitrijden het voornaamste doel zijn. “Ik moet vanaf de laatste startrij vertrekken en heb op 35-jarige leeftijd niet meer de explosiviteit en zeker niet de techniek van de topcrossers. Maar ik vind het vooral leuk om te doen. Ik overweeg ook te starten in Loenhout (27 december) en Diegem (29 december).”

‘Van der Poel pist goud en schijt diamanten’

Haussler heeft zich tegen VeloNews ook nog uitgelaten over Mathieu van der Poel, de Sportman van het Jaar in Nederland. “Als ik hem zie koersen, is dat heel indrukwekkend. Hij is een freak en geweldig voor de sport. Ik hou ervan hoe hij telkens wisselt van het mountainbiken naar het veld en de weg. De motor die je nodig heb in het mountainbiken, en de wattages die je daar trapt, is compleet anders dan op de weg. Dat hij dan na een MTB-wedstrijd direct kan winnen op de weg, is mind-blowing.”

Afgelopen voorjaar reed Haussler nog tegen de kopman van Corendon-Circus. “Hij pist goud en schijt diamanten. Wat hij toen deed in de Ronde van Vlaanderen, toen hij vlak voor de Kwaremont viel, waar de snelheid zo hoog is. […] Ik weet nog dat hij langs mij kwam op de klim en ik wist niet dat hij gevallen was. Voor iedereen zou het game over zijn, maar hij vocht zich terug en werd vierde. Dat was ongelooflijk. Hij is een van de grootste talenten ooit in het wielrennen.”