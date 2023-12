woensdag 13 december 2023 om 18:10

‘Heilige vuur Val di Sole smelt als sneeuw voor de zon’

Podcast De Wereldbeker in Val di Sole kon afgelopen zondag niet rekenen op een bijzonder sterk deelnemersveld. Ook het publiek liet de organisatie een beetje in de kou staan, want er waren aanmerkelijk minder toeschouwers dan bij de eerste twee edities. Dat viel ook onze verslaggevers op in de WielerFlits Podcast.

Maxim, Niels, Youri en Zeger stellen eveneens vast dat de cross met Joris Nieuwenhuis en Manon Bakker twee mooie winnaars opleverde. “Het is ook een prachtige cross. Youri is er vorig jaar naartoe geweest, ikzelf twee seizoenen geleden”, begint Maxim. “Het is een schitterend gebied en sneeuwcrossen zijn er helaas bijna niet meer. Alleen het lijkt niet echt van de grond te komen. Niet qua deelnemers, want dit was ongeveer de populairste Wereldbeker om te schrappen. Maar ook het publiek bleef dit keer weg. Je zag echt alleen maar het wit van de sneeuw.”

Zeger ziet echter niet veel beterschap. “Ik denk dat ze eigenlijk een probleem hebben. Qua kalender. Ze passen gewoon niet goed in de kalender. Vroeger in het seizoen gaat niet, omdat er dan gewoon geen sneeuw ligt. Dat was nu overigens al even een vrees voor de organisatie, op voorhand. Er lag even geen sneeuw. Eerder is geen optie. En nu – begin december – zijn alle wegploegen op stage. Dus dan is het gewoon heel makkelijk voor de renners en heel logisch om die race te skippen. Later is ook quasi onmogelijk, want dan kom je in de kerstperiode terecht en daarna volgen al de kampioenschappen.”

Youri stipt aan dat de cross vorig jaar wel een week later was. “Nu waren er ook weinig publiekstrekkers. Vorig jaar was Mathieu van der Poel er, twee jaar geleden Wout van Aert en Tom Pidcock. Marianne Vos bij de vrouwen. Maar dat het niet vlot, heeft met meer factoren te maken. Het is natuurlijk een lange reis die je moet maken. Dat kost veel geld. En voor de renners die niet direct op de voorposten staan, levert het ook niet veel prijzengeld op. Plek vijftien levert zo’n 700 euro op. Veel geld, maar dat ben je misschien alleen aan reis- en verblijfkosten al kwijt.”

“Als je dan nog een keer een lekke tube hebt of een wiel kapot, dan kost het geld”, gaat Youri verder. “Zeker als je in de eindstand van de Wereldbeker ook niet bovenin meedoet, want eindprijzen leveren natuurlijk wel veel meer geld op. Maar doe je dat niet, dan heb je in Val di Sole eigenlijk niets te zoeken. Het heeft amper zin om te gaan, want het is een verlieslijdende trip. Dat zag je ook aan de Belgische en Nederlandse selecties. Ook lijkt de noodzaak om toegevoegd te worden aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië te zijn verdwenen. Het speciale is er daardoor misschien al af.”