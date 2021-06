Heijboer over Van Aert: “We staan niet waar we willen staan, maar Wout blijft Wout”

Door een blindedarmontsteking werd Wout van Aert een eind teruggeworpen in zijn voorbereiding op de Tour de France en de Olympische Spelen. De renner van Jumbo-Visma heeft zijn verwachtingen voor de komende Tour inmiddels bijgesteld, maar wat verwacht trainer Mathieu Heijboer straks van de Belgische allrounder?

In gesprek met Het Laatste Nieuws heeft Heijboer het uitgebreid over Van Aert. Die laatste vertoeft momenteel in het Franse Tignes voor een veertiendaagse hoogtestage. De bedoeling is dat Van Aert na zijn stage klaar is voor zijn aankomende doelen. “We staan niet waar we willen staan”, aldus Heijboer, die momenteel ook in Tignes is om Van Aert en de rest van de ploeg te begeleiden.

“Die blindedarmoperatie is een flinke streep door de rekening geweest. Wout was na de klassiekers volop in opbouw. Hij zou met ons op hoogte gaan, naar de Sierra Nevada, om vervolgens de Dauphiné te rijden. In plaats daarvan zat hij thuis en heeft hij vrij lang niks kunnen doen. Dat speelt hem nog steeds parten. Hij staat nu zeker niet waar we hoopten dat hij zou staan in een normale situatie.”

Optimisme

Van Aert heeft na zijn blindedarmoperatie een week niet kunnen trainen. Heijboer: “En ook daarna mocht het fietsen wat hij toen heeft gedaan, nog niet de naam training hebben. Het is een operatie geweest, zijn buikspieren zijn open gemaakt. Het heeft impact gehad op zijn fysiek. Het is niet alleen dat hij heeft stilgezeten. Zijn lichaam heeft ook tijd nodig gehad om te helen. Dat heeft een goede voorbereiding uiteraard doorkruist.”

Van Aert was eind mei nog veruit de minste van zijn ploeg op hoogtestage op de Sierra Nevada. “Ik zal meer geduld moeten hebben tot wanneer ik echt top zal zijn deze zomer”, klonk het uit de mond van de polyvalente Belg. Heijboer sluit, ondanks de verre van vlekkeloze voorbereiding, niet uit dat Van Aert toch nog op tijd in topvorm is voor de Tour. “We staan niet waar we willen staan, maar Wout blijft Wout.”

“Wout heeft al heel veel bijzondere dingen laten zien, die wij ook niet voor mogelijk hielden. We houden heel veel vertrouwen in hem. Dat eerste Tourweekend zal duidelijk maken of die inhaalrace geslaagd is. Schrijf hem zeker niet af. We gaan er alles aan doen om hem succesvol te laten zijn in dat eerste weekend.” Het BK op de weg van zondag is de enige competitiewedstrijd voor Van Aert in aanloop naar de Tour de France.