Geen BK tijdrijden voor Wout van Aert: “Trainingsuren maken is nu belangrijk”

Wout van Aert had al langer aangegeven dat de Olympische Spelen in Tokio een groot doel zijn, deze zomer. Vandaag werd zijn selectie geofficialiseerd door het BOIC, waarna Van Aert meteen ook zijn programma in de aanloop naar Japan bekendmaakte. Het BK op de weg is zijn enige competitiewedstrijd voor de Tour de France.

“Ik ben trots ons land te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen”, aldus Van Aert in een statement van de ploeg. “Ik doe dat met grote ambitie. De zomer is niet vlekkeloos verlopen, maar na mijn blindedarmontsteking heb ik gelukkig de juiste mensen om me heen gehad en ik ben overtuigd dat zij gekozen hebben voor de best mogelijke aanpak.”

Dat was dus een gewijzigd programma, zonder Dauphiné, maar met een eerste hoogtestage op de Sierra Nevada. “Intussen verblijf ik, samen met mijn gezin, in Tignes. En ik wil hier zo lang mogelijk blijven om zoveel mogelijke goede trainingen te doen in functie de Tour de France en de Spelen. Mijn enige competitiewedstrijd vóór de Tour is het Belgisch kampioenschap op de weg in Waregem.”

Van Aert zal dus zijn titel op het BK tijdrijden niet verdedigen. Daar waren de voorbije dagen nog twijfels over. “We denken dat ik na de blessure vooral alle tijd kan gebruiken om trainingsuren te maken. Die aanpak brengt me hopelijk in een zo goed mogelijke vorm aan de start van de Tour en met absolute zekerheid op mijn topniveau om na de Tour naar Tokio af te reizen. Ik kijk er enorm naar uit.”