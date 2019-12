Heibel rond Pauwels Sauzen-Bingoal na veldrit van Diegem maandag 30 december 2019 om 10:19

De veldrit van Diegem heeft voor wat heibel gezorgd, met de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal als middelpunt. Na de finish was Eli Iserbyt hard voor Laurens Sweeck. Hij vond dat zijn ploegmaat hem tegenwerkte door op zijn wiel te rijden. Al wilde hij dat niet met zoveel woorden zeggen.

Iserbyt deed aanvankelijk weinig onder voor de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel en gaf de indruk dat hij niet zomaar klaar met hem zou zijn. Toch wist een groep met Tim Merlier, Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock en Corné van Kessel zich weer in de wedstrijd te knokken. Net op het moment dat Van der Poel vol op de trappers ging staan, ging Iserbyt in de fout. Hoewel hij nog zijn tweede adem vond, kwam hij nooit meer bij de wereldkampioen.

Toen Sporza-reporter Ruben Van Gucht Iserbyt vroeg waar hij het had laten liggen, antwoordde hij: “Ik weet het, maar dat ga ik niet zeggen. Ik zou alleszins niet lossen bij Van der Poel, dat weet ik. Ik voelde me heel goed, tot op het einde. Er was niet echt verval.” Of Michael Vanthourenhout de boosdoener was, wilde Van Gucht weten. “Met Michael heb ik geen problemen. Als je de wedstrijd bekijkt, zie je wel wie waar in mijn wiel zat.”

Of het probleem dan bij Sweeck lag, vertikte Iserbyt toe te geven. Wie tussen de regels doorlas, begreep echter dat hij zich ergerde aan het koersgedrag van zijn ploeggenoot. Hij voelde zich goed genoeg om het Van der Poel moeilijk te maken, maar vond tegelijkertijd dat hij tegengewerkt werd door Sweeck. Die was zich echter van geen kwaad bewust, zegt hij in de Vlaamse kranten.

Brandje blussen

“Eli vond dat ik hem had moeten helpen toen Van der Poel versnelde, maar ik kon op dat moment niet beter. Ik moest passen”, aldus Sweeck. Na de cross van Diegem kwamen renners en ploegleiding samen om de violen gelijk te stemmen, waarmee het brandje werd geblust. Teammanager Jurgen Mettepenningen richtte zijn pijlen vooral op Christoph Roodhooft van Corendon-Circus, die tijdens de rechtstreekse televisie-uitzending had verteld dat de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal tégen in plaats van mét elkaar reden.

Ook reporter Van Gucht moest het ontgelden. “Net de cross in Diegem herbekeken… Het is wel heel duidelijk dat Ruben Van Gucht zijn boekje te buiten gaat!”, schrijft Mettepenningen op zijn social media. “Met onwaarheden aan de waarheid zien te geraken en woorden in de mond van mijn renners leggen die niet uitgesproken zijn! Not done!”

