Hayter nieuwe leider Tour of Britain: “Koers is moeilijk te controleren”

Ethan Hayter mag zich na de winst in de ploegentijdrit de nieuwe leider van de Tour of Britain noemen, maar de puncheur van INEOS Grenadiers kijkt op tegen de resterende etappes. “Het wordt nog heel zwaar en moeilijk om de koers te controleren”, weet hij.

INEOS Grenadiers wist in de tijdrit Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma op achterstand te houden, maar in het klassement zijn de verschillen nog te overzien. “We hebben met z’n zessen alles gegeven en reden een geweldige ploegentijdrit. Dat stemt mij heel tevreden”, aldus Hayter. “Maar het is heel lastig om nu al in de leiderstrui te staan, met nog vijf dagen te gaan.”

“Het wordt nog heel zwaar en moeilijk om de koers te controleren. Dat hebben we gisteren gezien”, aldus de 22-jarige Brit, die nu zes seconden voorsprong heeft op ploegmaat Rohan Dennis. De eerste echte concurrent lijkt echter Wout van Aert, die zestien seconden achterstand heeft. “We gaan ervoor, maar zestien seconden… Je kan beter zestien seconden voorsprong hebben dan achterstand. Ik ga in ieder geval alles proberen de komende dagen.”

Hayter twijfelde voor de Tour of Britain wat over zijn vorm, maar na de tweede plek van maandag en de zege in de ploegentijdrit voelt hij zich al een stuk beter. “Vandaag was alvast een goede inspanning”, lacht hij. “Mijn vorm is de laatste twee dagen niet eens zo heel slecht. Hopelijk wordt die alleen nog maar beter en kan ik daarop verder bouwen.”