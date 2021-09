INEOS Grenadiers wint ploegentijdrit Tour of Britain, Ethan Hayter aan de leiding

De ploegentijdrit op de derde dag van de Tour of Britain is gewonnen door INEOS Grenadiers en dat levert Ethan Hayter de leiderstrui op in zijn thuisronde. De Britse formatie was over het ruim 18 kilometer lange parcours rond Carmarthenshire sneller dan Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma. Die drie teams eindigden wel binnen twintig seconden van elkaar, waardoor het in de top van het klassement spannend blijft.

De ploegentijdrit is een uitstervend ras. De laatste keer dat dit onderdeel op het programma stond in de UCI WorldTour of de UCI ProSeries was eind 2019 in de Vuelta a España, toen Astana de snelste was.

De eerste richttijd kwam van het continentale Ribble Weldtite, dat na ruim 18 kilometer een tijd van 21.31 minuut op de borden zette. Het vijftal van Jumbo-Visma, dat zonder de uitgevallen Chris Harper van start ging en Gijs Leemreize onderweg zag afhaken, was aan het tussenpunt sneller dan de Britse ploeg. Die voorsprong werd in het lastige tweede deel verder uitgediept. Een probleem bij Pascal Eenkhoorn in de laatste kilometer zorgde ervoor dat Jumbo-Visma nog wat dure tellen verloor, maar toch was de ploeg 49 seconden sneller dan Ribble.

Kleine verschillen in de top

Deceuninck-Quick-Step was de volgende ploeg om in de gaten te houden. De Belgische formatie was halverwege zeven seconden sneller dan Jumbo-Visma. In het tweede gedeelte gaf de Belgische ploeg – die finishte met Julian Alaphilippe, Mark Cavendish, Yves Lampaert en Mikkel Honoré – wel wat toe, maar aan de streep had The Wolfpack genoeg over om Jumbo-Visma drie seconden voor te blijven. De problemen van Eenkhoorn kwamen Jumbo-Visma dus duur te staan, al bleven de verschillen beperkt.

INEOS Grenadiers was de laatste grote WorldTour-ploeg aan het vertrek. De thuisploeg klokte aan het tussenpunt dezelfde tussentijd als Deceuninck-Quick-Step. Het zestal van INEOS, met onder meer Ethan Hayter, Richie Porte en Rohan Dennis, kon daarna nog versnellen en dook liefst zeventien seconden onder de tijd van Deceuninck-Quick-Step. Het verschil met Jumbo-Visma was twintig seconden.

Hayter de nieuwe leider

Door de nieuwe toptijd deed Hayter een gooi naar de nieuwe leiderstrui. Alleen het Rally van klassementsleider Robin Carpenter kon dat nog voorkomen, maar het Amerikaanse team was bij het tussenpunt al bijna een minuut langzamer van INEOS Grenadiers. In de slotfase kon Rally dat verschil niet meer goedmaken, waardoor Hayter, onlangs nog winnaar van de Ronde van Noorwegen, zich na afloop mocht melden voor de donkerblauwe leiderstrui.

In het nieuwe klassement leidt Hayter met zes seconden voorsprong op zijn ploegmaat Rohan Dennis. Wout van Aert is nu derde op 16 seconden en Julian Alaphilippe staat vierde op 23 seconden. Dat is ook de achterstand van Mikkel Honoré nu; hij vervolledigt de top-5.