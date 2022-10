Ook Hayter, Brausse en Kouamé aan het feest op vierde dag WK baanwielrennen

Op de vierde dag van het WK baanwielrennen werd de koppelkoers bij de vrouwen gewonnen door Lotte Kopecky en Shari Bossuyt, maar dat was zeker niet de enige finale zaterdag. De vrouwen streden ook nog om de medailles in de 500 meter tijdrit en de individuele achtervolging. Daarnaast werd bij de mannen het omnium afgewerkt en begon voor hen het sprinttoernooi.

De eerste finale van de dag, was die van de 500 meter tijdrit voor vrouwen. Hier greep Hetty van der Wouw net naast een medaille: Nederlandse eindigde als vierde. De overwinning ging naar de Française Taky Marie Divine Kouame, die een tijd van 32.835 klokte. Emma Hinze (Duitsland) pakte zilver, Yufang Guo (China) het brons.

In de individuele achtervolging voor vrouwen ging de overwinning naar Franziska Brausse. De Duitse rekende in de finale af met de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha. Na de eerste kilometer had Brausse al meer dan een seconde voorsprong en in de kilometers die volgden. Later kwam Botha wel nog wat dichter, maar de zege van Brausse kwam niet meer in gevaar. In de troostfinale reed Josie Knight naar het brons door Mieke Kröger te kloppen.

Ondertussen was er ook nog het omnium voor mannen. Aaron Gate won de scratch, Shunsuke Imamura de tempo race en Benjamin Thomas de afvalkoers, maar Ethan Hayter stond na de eerste drie delen eerste. In de puntenkoers verdedigde hij een kleine voorsprong, maar de zege kwam nooit in gevaar. De Brit volgde zodoende zichzelf op. Benjamin Thomas pakte de tweede plaats in de eindstand nadat hij in de slotrondes met Hayter op pad ging en een ronde pakte.

Sprinttoernooi mannen

Zaterdag begon ook het sprinttoernooi voor de mannen. Dat gebeurde zonder Jeffrey Hoogland, die last had van darmproblemen en zijn crash op de keirin. De winnaar van de keirin, Harry Lavreysen, was er wel bij en noteerde de snelste tijd bij de kwalificaties. Hij hoefde daardoor pas in de achtste finale weer aan de bak. Nadat Layvresen in deze ronde de Colombiaan Kevin Quintero de baas was, versloeg hij in de kwartfinale de Brit Hamish Turnbull. Zodoende plaatste de titelverdediger zich voor de halve finale, die net als de finale op zondag plaatsvindt.