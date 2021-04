Havik en Van Schip op koers voor de Olympische Spelen: duo wint koppelkoers in Gent

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben laten zien waarom zij medaillekandidaat zijn op de Olympische Spelen. Zaterdag wonnen zij in Gent een sterk bezette koppelkoers. De duo’s Oliver Wood/Rhys Britton en Maikel Zijlaard/Roy Pieters mochten mee het podium op.

Met nog zestien ronden te gaan reden de BEAT-renners weg bij de rest van het veld. Na het mislukte omnium voor beide renners eerder op de dag was de zege zeer welkom.

Tegenover de camera van Sporza vertelde Van Schip: “Laten we het niet over het omnium hebben. Want dat was echt helemaal niets. Het gaat erom dat je na elke valpartij weer opstaat. Ik ben niet fragiel, maar antifragiel. Ik heb heel erg genoten van de koppelkoers.”

Havik en Van Schip rijden op de Olympische Spelen samen dit onderdeel. De oefening in Gent was dan ook bruikbaar: “Het is vet dat ik de koppelkoers samen met Yoeri mag doen. We leren veel als team en zitten in een coronaveilige omgeving.”