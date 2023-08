Havik en Van Schip dolgelukkig: “Wisten wat we moesten doen in de gekke orkaan van gekkigheid”

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip vochten zich dinsdagavond naar een gouden medaille op de koppelkoers. De twee Nederlanders maakten het gigaspannend, maar hielden aan de meet precies genoeg punten over. Na afloop zijn Havik en Van Schip dolgelukkig: “Dit is waarom we begonnen zijn met fietsen.”

Van Schip weet nog niet goed hoe hij de koers moet analyseren. “Geen idee, joh. Toen we die sprint deden, dacht ik: we gaan te hard. Verder weet ik het niet meer”, doet hij zijn verhaal. “We hebben zoveel getraind, met een zwabberende derny ook. Daar was Yoeri het eerst niet mee eens, maar daarna toch weer wel. Dat maakte het verschil. We wisten precies wat we moesten doen in de gekke orkaan van gekkigheid. Ik heb genoten van het proces hier naartoe en we wisten dat we goed gingen zijn.”

Havik pakt daarna over bij de NOS: “We hebben op elk onderdeel getraind, zijn op hoogtestage geweest. Jan-Willem is anders, maar ’t is maar net wat je gewoon vindt. We hebben de perfecte combi wat we wel en niet toelaten van elkaar. Alles moet goed gaan in zo’n finale. En alles ging goed.”

Mentale problemen

In het interview vertelt Van Schip ook nog dat hij een moeilijke periode had. “Ik had het echt, echt moeilijk. En het leven vind ik soms nog steeds geen aanraden. Soms heb ik iets van het lukt, we schuiven een fase op, maar dan blijft het alsnog wel lastig. Onderaan de koers is er gelukkig wel de koppelkoers. Daar ben ik altijd dankbaar voor.”

“Het fietsen houd je van de straat, geeft je rust hè”, eindigt hij. “Wij mogen er zijn, jij mag er zijn.”

Lees ook: WK 2023: Havik en Van Schip vechten zich naar wereldtitel op de koppelkoers