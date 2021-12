Harrie Lavreysen wint sprintklassement Champions League

Harrie Lavreysen heeft het sprintklassement van de UCI Track Champions League achter zijn naam gezet. Op de vierde en laatste avond van het nieuwe baanevenement won de 24-jarige wereld- en olympisch kampioen het onderdeel sprint door de Duitser Stefan Bötticher te verslaan. Op de Keirin was hij tweede.

In de eindstand van het sprintklassement eindigde Lavreysen bovenaan met 147 punten, veertien meer dan Bötticher. De Nederlander begon een maand geleden goed aan de Champions League door op Mallorca de sprint te winnen en vervolgens tweede te worden op de Keirin. Op de sprint bleef hij daarna ongeslagen. In Panevėžys was hij ook een keer de beste op de Keirin.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlander bij de sprinters, werd elfde in het sprintklassement. De 28-jarige renner ontbrak tijdens de laatste twee avonden in Londen; hij bleef uit voorzorg thuis nadat zijn vriendin Shanne Braspennincx positief was getest op corona. Ook Braspennincx was in de Britse hoofdstad er niet bij, net als Laurine van Riessen.

Roy Eefting de beste op de scratch

Op de duuronderdelen was er in Londen succes voor Roy Eefting. De 32-jarige renner, de vice-wereldkampioen op de scratch tijdens het WK van 2019 in Pruszków, won aan het begin van de avond de scratch door na een sterke eindsprint Corbin Strong en William Tidball voor te blijven. Later werd hij derde in de afvalkoers.

Bij de vrouwen reed Kirsten Wild haar laatste ronden op de baan: de Champions League was haar afscheid als actief wielrenster. Nadat de 39-jarige negenvoudige wereldkampioene als vijfde was geëindigd op de scratch, bleef ze in de afvalkoers samen met Katie Archibald als laatste over. De Britse was niet van zins om een cadeautje weg te geven en pakte soeverein de zege.

Eigenlijk zou de UCI Track Champions League nog een week langer doorlopen. De wedstrijddag in Tel Aviv werd echter geannuleerd vanwege de inreisbeperkingen in Israel.

Uitslagen UCI Track Champions League

Vierde wedstrijddag in Londen Mannen sprint

Harrie Lavreysen

Stefan Bötticher Mannen Keirin

Stefan Bötticher

Harrie Lavreysen

Kevin Santiago Quintero Mannen scratch

Roy Eefting

Corbin Strong

William Tidball Mannen afvalkoers

Iúri Leitão

Aaron Gate

Roy Eefting Vrouwen sprint

Emma Hinze

Kelsey Mitchell Vrouwen Keirin

Olena Starikova

Kelsey Mitchell

Martha Bayona Vrouwen scratch

Yumi Kajihara

Katie Archibald

Maggie Coles-Lyster Vrouwen afvalkoers

Katie Archibald

Kirsten Wild

Maria Martins Eindklassement na vier wedstrijddagen

Sprintklassement vrouwen: Emma Hinze

Duurklassement vrouwen: Katie Archibald

Sprintklassement mannen: Harrie Lavreysen

Duurklassement mannen: Gavin Hoover