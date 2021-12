Corona houdt Van Riessen, Braspennincx en Hoogland uit Track Champions League

Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Jeffrey Hoogland ontbreken komend weekend tijdens de UCI Track Champions League in Londen. Braspennincx en Van Riessen zijn positief getest op het coronavirus, terwijl Hoogland als vriend van Braspennincx geen risico neemt.

Olympisch kampioene Braspennincx zit net als Van Riessen en Hoogland in quarantaine. Zij missen daardoor de twee manches in de Champions League, die vrijdag en zaterdag verreden worden in het Britse Londen.

Hoogland blijft uit voorzorg thuis, want officieel is hij niet positief getest. “Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close-contact van Shanne. Hoewel ik zelf niet positief heb getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen”, vertelt hij aan Eurosport.

Lavreysen test negatief

Harrie Lavreysen is de enige Nederlander die dit weekend wel in actie komt in Londen. De leider in het sprintklassement van de Track Champions League deed dat na overleg met de ploegarts. “Ik heb donderdag de uitslag van de PCR-test gehad en die was negatief. Gelukkig hebben we deze week niet samen getraind, anders had ik niet naar Londen kunnen gaan”, aldus de olympisch sprintkampioen tegen de sportzender.