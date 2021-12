Finale UCI Track Champions League in Israël geschrapt

De finale van de UCI Track Champions League in Tel Aviv is geannuleerd. Israël heeft vanwege de omikronvariant van het coronavirus haar grenzen gesloten voor buitenlanders, en daarom is het onmogelijk om daar op 11 december de laatste manche van de nieuwe baancompetitie te organiseren.

“We hebben helaas geen andere keuze dan Tel Aviv van onze kalender te halen”, vertelt François Ribeiro van Discovery, dat de grote motor is achter de Champions League baanwielrennen. “We waren helemaal klaar om de vier winnaars te eren in het Sylvan Adams National Velodrome, maar de ontwikkelingen in deze pandemie hebben ons geleerd dat het belangrijk is dat je kan schakelen als dat nodig is.”

Ook Sylvan Adams zelf, de Israëlische promotor van het evenement en tevens een belangrijke pion bij Israel Start-Up Nation, baalt van het nieuws. “De nieuwe maatregelen maken het onmogelijk voor renners, stafleden en tv-crew om naar Israël te komen. Het land neemt preventieve maatregelen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te beschermen.”

Dit betekent dat de eerste editie van de UCI Track Champions League komend weekend al tot een einde komt. Op vrijdag 3 december en zaterdag 4 december worden in Londen twee manches verreden in de competitie, die bestaat uit twee sprintwedstrijden en twee duurwedstrijden. Voor beide onderdelen wordt een apart klassement opgemaakt, bij de mannen en bij de vrouwen.