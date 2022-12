NK baanwielrennen 2022 in Apeldoorn: Programma en uitslagen

Omnisport Apeldoorn is in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw het strijdtoneel voor de Nederlandse kampioenschappen duur en sprint. WielerFlits bundelt alle nieuwe kampioenen en medaillewinnaars in onderstaand overzicht!

Uitslagen NK baanwielrennen 2022

Dinsdag 27 december

4000 meter achtervolging – mannen

Brian Megens

Wessel Mouris

Cesar Beilo

Keirin – vrouwen

Steffie van der Peet

Kimberly Kalee

Caroline Groot

Sprint – mannen

Harrie Lavreysen

Tijmen van Loon

Daan Kool

Puntenkoers – vrouwen

Marit Raaijmakers

Lonneke Uneken

Marjolein van ’t Geloof

Scratch – mannen

Matthijs Büchli

Patrick Bos

Elmar Abma

Woensdag 28 december

