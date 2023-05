Werkpaard Bruno Armirail grijpt roze trui: “Ik ga er echt van proberen te genieten”

Bruno Armirail had vanochtend nog een achterstand van 18 minuten en 36 seconden op Geraint Thomas in het algemeen klassement, maar inmiddels staat hij aan de leiding in de Giro d’Italia. De Fransman van Groupama-FDJ sprong mee met de vroege vlucht en INEOS Grenadiers besloot in het peloton niet te rijden. “Ik had nooit gedacht dat ik vanavond het roze zou hebben”, zei de nieuwe rozetruidrager op de site van Groupama-FDJ.

Armirail stond na de dertiende etappe, met finish in Crans-Montana, 23ste in de algemene rangschikking. Nu is hij de nummer één. De Fransman maakte de gigantische sprong door mee te zitten met de vroege vlucht. “We zeiden dat de kopgroep misschien vijftien minuten kon pakken”, aldus Armirail. “Ik zat mee. Ik kan niet geloven dat ik het roze pak vandaag. (…) Dat ik het nu pak, na de tweede plaats van Thibaut (Pinot, red.) van gisteren, is iets geweldigs. Ik ga er echt van proberen te genieten. Het is zoiets groots.”

Vooral voor iemand als Armirail, die vaak in dienst rijdt. “Het klopt dat ik veel werk doe gedurende het jaar, veel opofferingen. Ik geef veel voor de kopmannen. Het is een beloning, het is iets exceptioneels voor een teamspeler als ik”, aldus de tijdrijder, die in de tweede individuele tijdrit van deze Giro als vijfde eindigde.

Armirail verwacht zondag een lastige rit in het roze. “Het zal morgen niet gemakkelijk zijn. We we zullen goed moeten herstellen van vandaag, want het is een zware etappe zijn geweest met de kou en de regen”, stelt hij. Armirail is de eerste Franse leider van de Giro d’Italia sinds Laurent Jalabert in 1999.

