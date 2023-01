Halle-Ingooigem verdwijnt na bijna tachtig jaar van de kalender

Halle-Ingooigem verdwijnt van de wielerkalender. Dat meldt DirectVelo. De eendaagse ging de voorbije drie jaar al niet door vanwege de coronacrisis, maar nu is besloten de stekker definitief uit de profkoers trekken. De organisatie gaat zich focussen op een nieuwe wedstrijd.

De eerste editie van Halle-Ingooigem vond plaats in 1945 en werd gewonnen door Rik Van Steenbergen. Tot en met 2019 ging de wedstrijd in Vlaams-Brabant vrijwel jaarlijks door en kwamen er namen als Herman Van Springel, Roger De Vlaeminck en Arnaud Démare (2014) op de erelijst. Dries De Bondt was in 2019 de laatste winnaar. Hij bleef toen Piotr Havik van BEAT Cycling voor.

De Grote Prijs van de stad Hal moet de opvolger worden van Halle-Ingooigem. De wedstrijd zal plaatsvinden op 13 augustus, maar nog geen 1.1-status hebben, zoals Halle-Ingooigem had. De organisatie wil dit wel, maar vanwege de UCI-reglementen moet de koers eerst een keer als 1.2-koers verreden worden. Onder andere de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Groupama-FDJ worden aan de start verwacht.