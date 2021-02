Guillaume Martin moet seizoensdebuut uitstellen na val

Guillaume Martin moet zijn seizoensdebuut noodgedwongen met een week uitstellen. De nummer elf van de Tour de France zou eigenlijk de Tour des Alpes Maritimes et du Var rijden, maar herstelt op dit moment van de gevolgen van een val tijdens een ploegstage.

Martin kwam eind januari tijdens een trainingsstage in de Sierra Nevada op een nat wegdek ten val en verwondde daarbij zijn linkerknie. Ook klaagde hij over pijn aan zijn ribben. In december kampte de 27-jarige renner van Cofidis al met aanhoudende knieproblemen. Zijn eerste koersen van het seizoen worden nu de Faun-Ardèche Classic op 27 februari en de Royal Bernard Drome Classic een dag later, die samen het wielerweekend Boucles Drôme-Ardèche vormen.

“Natuurlijk hadden deze problemen gevolgen voor mijn voorbereiding. Maar geleidelijk aan gaat het steeds beter en ik kan weer goed trainen”, liet Martin via zijn ploeg weten. “Ik doe er alles aan om de beste prikkels te vinden. Ik hoop dat ik voor de Boucles Drôme-Ardèche een goede fysieke conditie heb. Daarna rijd ik Parijs-Nice en afhankelijk van mijn vorm kijken we of ik voor een klassement ga of voor een etappezege.”

Voorlopig programma Guillaume Martin in 2021

Faun-Ardèche Classic (27 februari)

Royal Bernard Drome Classic (28 februari)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april

Critèrium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Cofidis met Jésus Herrada en Laporte in Tour des Alpes

Zonder Guillaume Martin aan het vertrek is Jesús Herrada het speerpunt van Cofidis voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Spanjaard was afgelopen week negende in het eindklassement van de Tour de La Provence, waar hij vijfde was in de etappe naar de Mont Ventoux. Daarnaast is de Franse driedaagse de eerste wedstrijd van Simon Geschke voor zijn nieuwe ploeg. De Duitser kwam in de winter over van CCC. Christophe Laporte, ritwinnaar in de Ster van Bessèges, wil de ronde vooral gebruiken ter voorbereiding op de klassiekers.

Cofidis voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021

Fernando Barceló

Simon Geschke

Jesús Herrada

Jempy Drucker

Christophe Laporte

Anthony Perez

Pierre-Luc Périchon