Wielerploegen 2021: Cofidis

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Cofidis.

Cofidis

Land: Frankrijk

Sponsoren: Cofidis (kredietbank)

Sinds: 1997

UCI-afkorting: COF

Fietsensponsor: De Rosa

Tenue 2021:

Vorig jaar

Na tien seizoenen in het ProContinentale circuit kende Cofidis in 2020 een moeizame comeback in de WorldTour. De ploeg van Cédric Vasseur eindigde negentiende in de UCI World Ranking en was daarmee het op twee na laatste WorldTeam. Slechts twee overwinningen werden behaald. In januari won neoprof Attilio Viviani (dadelijk meer over zijn oudere broer) de openingsetappe van La Tropicale Amissa Bongo in een massasprint en een maand later rondde Anthony Perez een lange vlucht met vier man succesvol af in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Dat Elia Viviani op nul bleef steken, was misschien wel het opmerkelijkst aan het jaar van Cofidis. In de voorgaande seizoenen, in dienst van Deceuninck-Quick-Step, reeg de Italiaanse sprinter de successen aaneen: in 2018 mocht hij negentien keer het zegegebaar maken, in 2019 elf keer. Bij de Franse ploeg moest de Europese kampioen van Alkmaar de nieuwe sprinttroef worden na het vertrek van Nacer Bouhanni naar Arkéa Samsic. In 67 wedstrijddagen kwam hij echter steeds niet aan winnen toe.

Viviani begon het seizoen nog veelbelovend met een vierde plaats in de openingsetappe van de Tour Down Under, maar een dag later liep hij al blessures op bij een val. Het bleek het begin van een stroef jaar. Omdat in de maanden daarna het wielerseizoen tot stilstand kwam als gevolg van het coronavirus, kreeg de Italiaan ook niet de kans om zijn sprinttrein op peil te krijgen. Dat de zeges na de coronabreak almaar uitbleven, was ook voor zijn vertrouwen geen goede zaak. “We zijn er niet in geslaagd om een bepaalde chemie te creëren”, zei hij. “Maar ik geef niet op.”

Ook Christophe Laporte kon Cofidis geen overwinningen bezorgen, terwijl hij een jaar eerder nog goed was voor negen zeges, behaald in de Ster van Bessèges, de Ronde van Luxemburg en de Ronde van Poitou-Charentes. De sprinter uit La Seyne sur Mer brak in de Ronde van San Juan, in januari, zijn pols en kwam daardoor vóór de coronabreak niet meer in actie. In de tweede helft van het seizoen ging hij in onder meer de Tour de France van start, maar het lukte hem steeds maar niet zijn beste niveau boven te halen.

Knap genoeg wist Guillaume Martin, de fietsende filosoof, zich te onttrekken van het malheur van zijn ploeggenoten. In de winter was de Franse renner binnengehaald als versterking voor het rondewerk en in de Ronde van San Juan was hij met een zevende plaats meteen op de afspraak. Na de coronabreak was hij derde in zowel de Mont Ventoux Dénivelé Challenge als de Dauphiné. Vervolgens maakte hij indruk in de Tour de France, waar hij elfde werd, en de Vuelta a España. Na de slotetappe in Madrid werd hij bovendien gehuldigd in de wit-blauwe bergtrui.

Aantal overwinningen: 2

Belangrijkste resultaten:

Eerste etappe La Tropicale Amissa Bongo –

Eerste etappe Tour des Alpes Maritimes et du Var –

Bergklassement Vuelta a España –

Clasica de Almeria –

Faun-Ardèche Classic –

Eindklassement Critérium du Dauphiné –

Transfers

Cofidis nam deze winter afscheid van negen renners, van wie een aantal lange tijd in onzekerheid zat. Ondanks een zesde plek in de Ronde van Vlaanderen moest Dimitri Claeys op zoek naar een nieuwe werkgever. Uiteindelijk kon de keienspecialist bij Qhubeka ASSOS terecht. Jesper Hansen en Mathias Le Turnier vonden een onderkomen bij respectievelijk Riwal en Delko. Julien Vermote en Stéphane Rossetto zitten nog altijd zonder ploeg, terwijl Marco Mathis zijn zoektocht inmiddels staakte en terugkeerde naar het baanwielrennen.

De late dertigers Cyril Lemoine en Luis Ángel Maté verlieten na een jarenlang dienstverband het Franse team en vonden in de ProTour bij B&B Hotels en Euskaltel-Euskadi een nieuwe uitdaging. Damien Touzé vertrok naar AG2R Citroën, waar hij de sprintkern moet versterken.

Tegenover het vertrek van deze negen renners, staat de komst van negen nieuwe gezichten. Door een schat aan ervaring binnen te halen, hoopt Cofidis de kopmannen komend seizoen weer aan overwinningen te helpen. Zo zijn de dertigers Jempy Drucker en Jelle Wallays aangetrokken voor het klassieke werk, maar ook om te werken voor Guillaume Martin en Elia Viviani. Simon Geschke, die in het verleden al belangrijk was voor Tom Dumoulin en Warren Barguil, en Ruben Fernández moeten Martin bergop bijstaan. Ook voor Tom Bohli is een dienende rol weggelegd.

Daarnaast geeft de ploeg een aantal jongelingen de kans op het hoogste niveau. Szymon Sajnok proefde in twee seizoenen bij CCC al aan het grote werk, maar is nog altijd pas 23 jaar. De Pool werd drie jaar geleden in Apeldoorn wereldkampioen op het olympische onderdeel het omnium door Jan-Willem van Schip en zijn nieuwe ploeggenoot Simone Consonni achter zich te houden. Inmiddels is hij op de weg al een verdienstelijke sprinter. Bij zijn nieuwe team wil Sajnok zich verder ontwikkelen als sprinter en als klassiekerrenner.

Ook Rémy Rochas heeft al een paar profseizoenen achter de rug bij Nippo-Delko One Provence. De klimmer, vierde in de afgelopen Sibiu Tour, moet de klimkern rond kopman Martin versterken. André Carvalho komt over van de talentenfabriek van Hagens Berman Axeon en wordt de eerste Portugees in het team. Hoewel de 23-jarige renner zich als puncheur ziet, tekenen vijfde plaatsen in de beloftenversies van zowel Luik-Bastenaken-Luik als Parijs-Roubaix zijn veelzijdigheid. Het klimtalent Thomas Champion maakt als neoprof de selectie compleet.

UIT

Dimitri Claeys (Qhubeka ASSOS)

Jesper Hansen (Riwal)

Cyril Lemoine (B&B Hotels)

Mathias Le Turnier (Delko)

Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi)

Marco Mathis (gestopt)

Stéphane Rossetto (n.n.b.)

Damien Touzé (AG2R Citroën)

Julien Vermote (n.n.b.)

IN

Tom Bohli (UAE Emirates)

Andre Carvalho (Hagens Berman Axeon)

Thomas Champion (Bourg-en-Bresse Ain-Credit Mutuel)

Jempy Drucker (BORA-hansgrohe)

Rubén Fernández (Euskaltel-Euskadi)

Simon Geschke (CCC)

Rémy Rochas (Nippo-Delko One Provence)

Szymon Sajnok (CCC)

Jelle Wallays (Lotto Soudal)

Ambities voor 2021

Cofidis wil voor het nieuwe seizoen lessen trekken uit afgelopen jaar, waar de ploeg niet aan haar verwachtingen kon voldoen. In 2021 is het behalen van een etappezege in de Tour de France het grote doel. Dertien jaar geleden wist de ploeg namelijk voor het laatst te winnen in de thuisronde. Over het hele seizoen wil de ploeg twintig overwinningen behalen; evenveel als in 2019, maar dus fors meer dan in 2020. Ook wil het team het beter doen op de UCI World Ranking. Afgelopen jaar eindigde alleen Guillaume Martin bij de beste honderd renners.

Elia Viviani en Martin zijn dit seizoen wederom de beoogde pijlers voor de grote ronden. Daarom investeerde de ploeg deze winter ook flink in de omkadering van beide renners. Het in ieder geval te hopen dat hartproblemen waar Viviani in januari mee te maken had, niet terugkeren. De Italiaan moest daardoor het trainingskamp in Benidorm vroegtijdig verlaten om zich te laten onderzoeken. Onlangs werd bekend dat de oorzaak was gevonden, waarna hij gericht kon worden behandeld. “Daardoor gaat het nu goed en is het probleem opgelost.”

Lees ook: Oorzaak hartprobleem Elia Viviani gevonden: “Het probleem is opgelost”

Voor Viviani zijn de Olympische Spelen van Tokio, waar hij zijn titel op het omnium met succes wil verdedigen, opnieuw een groot doel. Welke grote ronde hij in aanloop naar de Spelen betwist, is vooralsnog ongewis. In januari zei hij daarover: “We hebben nog niets besloten, dat doen we pas later. De ploeg geeft natuurlijk de voorkeur aan de Tour, zeker omdat er dit jaar veel sprintkansen zijn. Maar als je het vanuit olympisch perspectief bekijkt, is het kalendertechnisch beter om de Giro te doen. Er is dan nog voldoende tijd om te herstellen richting de Spelen.”

In elk geval staat vast dat Martin voor de vijfde keer in zijn carrière de Tour gaat rijden. Daar een etappe winnen wordt binnen de ploeg als een volgende stap in zijn loopbaan gezien. Echter, ook een klassement wordt niet uitgesloten. Het een sluit het ander sowieso niet uit. Dat de ploeg de Franse klimmer hoog heeft zitten, blijkt wel uit de woorden van ploegleider Vasseur. “Ik zou hem graag zien winnen. Het zou symbool staan voor de terugkeer van Cofidis op het hoogste podium van de Tour de France.”

Voor de klassiekers heeft Cofidis verschillende opties. Jempy Drucker (afgelopen seizoen vijfde in de Driedaagse Brugge-De Panne), Jelle Wallays (in 2015 winnaar van Dwars door Vlaanderen), Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Elia Viviani hebben allen al eens bewezen dat ze kasseien kunnen verteren. De Italiaan staat in elk geval in de Driedaagse Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem aan de start. Guillaume Martin is dan weer de man voor de heuvelklassiekers. In het seizoen 2015 schreef hij de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Christophe Laporte wacht nog altijd op zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau, maar heeft al wel een heel ris zeges in de Franse .1-wedstrijden achter zijn naam staan. De sprinter wil zijn niveau van twee jaar geleden weer halen toen hij negen keer zegevierde. In de Ster van Bessèges won hij alvast de openingsetappe. Nieuwkomer Simon Geschke, de broers Jesús en José Herrada en Anthony Perez zijn altijd gevaarlijke klanten in de selectievere wedstrijden. Geschke en Herrada weten bovendien al hoe het is om een etappe in een grote ronde te winnen.

Met Nathan Haas, Simone Consonni, Nicolas Edet en Natnael Berhane heeft de ploeg nog meer mannen in huis die een koers kunnen binnenslepen. Tot slot de drie neoprofs in het team. Voor Thomas Champion wordt dit zijn eerste volledige profseizoen. De prestaties van de jonge klimmer in Le Tour de Savoie Mont Blanc bleven niet onopgemerkt. Dit seizoen mag hij kopman Martin bergop bijstaan. Voor Eddy Finé en Attilio Viviani, die de afgelopen twee jaar de Schaal Sels en een rit in Gabon wist te winnen, wordt dit hun tweede profjaar.

Selectie Cofidis 2021

Piet Allegaert (20/01/1995)

Fernando Barceló (06/01/1996)

Natnael Berhane (05/01/1991)

Tom Bohli (17/01/1994)

Andre Carvalho (27/05/1992)

Thomas Champion (08/09/1999)

Simone Consonni (12/09/1994)

Jempy Drucker (03/09/1986)

Nicolas Edet (02/12/1987)

Rubén Fernández (01/03/1991)

Eddy Finé (20/11/1997)

Simon Geschke (13/03/1986)

Nathan Haas (12/03/1989)

Jesús Herrada (26/07/1990)

José Herrada (01/10/1985)

Victor Lafay (17/01/1996)

Christophe Laporte (11/12/1992)

Guillaume Martin (09/06/1993)

Emmanuel Morin (13/03/1995)

Anthony Perez (22/04/1991)

Pierre-Luc Périchon (04/01/1987)

Rémy Rochas (18/05/1996)

Fabio Sabatini (18/02/1985)

Szymon Sajnok (24/08/1997)

Kenneth Vanbilsen (01/06/1990)

Attilio Viviani (18/10/1996)

Elia Viviani (07/02/1989)

Jelle Wallays (11/05/1989)

Totaal: 28 renners