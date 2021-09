Guillaume Martin koerst met pijn in de ribben: “Ik ben behoorlijk pessimistisch”

Guillaume Martin verwacht niet heel veel van de Vuelta-etappe naar Lagos de Covadonga. De Franse kopman van Cofidis, tweede in het algemeen klassement op 54 seconden van Odd Christian Eiking, is namelijk flink gehavend na zijn valpartij van dinsdag. “Ik heb eigenlijk totaal geen vertrouwen in vandaag”, zei Martin voor de start.

“Mijn lichaam doet overal een beetje pijn. Ik heb een flinke klap gehad op mijn linkerbeen en ook op mijn rug, maar ik heb vooral een pijnlijke rug. Het is lastig ademen daardoor. Gisteren voelde ik mij al heel slecht, dus ik heb totaal geen vertrouwen voor vandaag. Maar je weet nooit hoe het lichaam reageert”, aldus Martin.

Het zorgde voor een mineurstemming voor de start. “Ik ben behoorlijk pessimistisch over vandaag, eerlijk gezegd”, vertelt de Fransman. “Maar ik zal alles geven en dan zien we wel. Het is jammer van die valpartij, maar dat is ook wielrennen. Soms heb je ook geluk nodig. En soms gebeuren er mirakels. Gisteren had ik nog durven zeggen dat ik voor de rode trui wilde gaan, maar nu denk ik alleen maar aan het bereiken van de finish zonder al te veel tijd te verliezen.”