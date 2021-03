Guillaume Martin blijft een jaar langer bij Cofidis

Guillaume Martin stond al op het punt om zijn aflopende contract bij Cofidis te verlengen, maar heeft nu definitief een krabbel gezet onder een nieuwe, eenjarige, verbintenis. De Franse klimmer is bezig aan zijn tweede seizoen voor Cofidis.

“Het was voor mij een hele logische en eenvoudige beslissing”, zo begint Martin zijn relaas. “Ik wil graag een langere samenwerking aangaan met Cofidis, al helemaal omdat we bezig zijn met een langetermijnproject. De ploeg maakt sinds kort deel uit van de WorldTour en er zijn veel veranderingen op til. Ik wil graag mijn steentje bijdragen.”

“Ik heb het volste vertrouwen in Cédric (Vasseur, de teammanager van de ploeg, red.) en ik voel dat dit wederzijds is.” Ook Vasseur is blij met de laatste ontwikkelingen. “Dit is geweldig nieuws! Guillaume heeft vorig seizoen helemaal aan de verwachtingen kunnen voldoen. We zijn er zeker van dat hij nog beter kan worden binnen onze ploeg.”

Successen in dienst van Cofidis

De 27-jarige Martin besloot na het wielerseizoen 2019 over te stappen van Wanty-Gobert naar Cofidis. Een transfer die hem geen windeieren heeft gelegd, aangezien hij vorig seizoen als derde eindigde in het Critérium du Dauphiné en in de Vuelta a España de bergtrui wist te veroveren. In de Tour de France werd hij elfde namens Cofidis.

Dit jaar moest Guillaume Martin zijn seizoensstart met een week uitstellen, omdat hij tijdens het trainingskamp in januari ten val was gekomen en last had van blessures aan knie en ribben. Eind februari begon de klimmer in de Ardèche Classic en de Drôme Classic aan zijn seizoen. Martin begint zondag als kopman van Cofidis aan Parijs-Nice.