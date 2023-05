Kaden Groves vol vertrouwen voor eerste sprinterskans: “Voel me erg goed”

De tweede etappe van de Giro d’Italia zal waarschijnlijk eindigen in een sprint en dus zijn erg veel ogen gericht op Kaden Groves. De rappe Australiër is de grote sprinttroef van Alpecin-Deceuninck en klonk voor de start zeer opgewekt. “Ik voel me heel erg goed. Ik ben er klaar voor”, liet hij weten aan Eurosport.

De tweede etappe in de Giro d’Italia is een overwegend vlakke rit die van Teramo naar San Salvo gaat. Het lijkt er met andere woorden op dat de sprinters voor het eerst hun snelle benen mogen tonen. Groves heeft de rit met rood omcirkeld in zijn koersagenda. “Ik ben klaar om te gaan. We hebben een mooie openingstijdrit achter de rug.”

Controleren

Groves kan nog weinig zeggen over de waardeverhoudingen tussen de sprinters. “Iedereen is namelijk nog fris. Fernando (Gaviria, red.) en Mads (Pedersen, red.) zullen meedoen en er zijn nog wat Italiaanse sprinters zoals Dainese en Consonni. We zullen als ploeg zeker meerijden en onze verantwoordelijkheid pakken. De ploeg staat volledig achter me. We zullen in elke sprintersrit proberen te controleren.”

De finale van de tweede etappe kent geen geheimen meer voor Groves. “De finale is vrij rechttoe-rechtaan en niet echt technisch. Er volgen in de laatste vijf kilometer wel een paar kritieke punten, met wat rotondes en bochten. Het is verder wel redelijk straightforward.”