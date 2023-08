Groupama-FDJ versterkt zich met Sven Erik Bystrøm en twee Franse renners

Groupama-FDJ heeft de komst van drie nieuwe renners bekendgemaakt. Sven Erik Bystrøm, Rémy Rochas en Clément Russo rijden vanaf 2024 voor de ploeg van Marc Madiot. Alle drie hebben ze een contract voor twee jaar getekend.

Bystrøm komt over van Intermarché-Circus-Wanty. De 31-jarige Noor rijdt sinds 2022 voor de Belgische ploeg, daarvoor kwam hij uit voor UAE Emirates. Voor Bystrøm begon 2023 goed met een zevende plaats in het eindklassement van de Santos Tour Down Under, maar daarna kende hij vooral pech. In de Giro d’Italia moest hij opgeven met een coronabesmetting, al bleef hij aanvankelijk doorrijden met het virus. Momenteel zit hij weer in de lappenmand. Bij een val in de Tour de Wallonie schoot zijn schouder uit de kom, wat voor een scheur in de gewrichtsband zorgde.

Groupama-FDJ neemt Rochas over van Cofidis. De 27-jarige renner kwam bij die ploeg in 2021, nadat hij enkele jaren bij NIPPO DELKO One Provence reed. Vorig jaar eindigde Rochas achter Matteo Trentin als tweede in de Giro del Veneto. Voorlopig is dat zijn meest in het oog springende resultaat.

Russo maakt de overstap van een ander Frans team, Arkéa-Samsic. De 28-jarige Fransman heeft één overwinning op zijn palmares: het eindklassement van de Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid (2.1) in 2019. Daarnaast behaald hij soms ereplaatsen in massasprints. Russo rijdt al zijn hele profcarrière voor Arkéa-Samsic en voorganger Fortuneo-Samsic.