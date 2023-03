Groupama-FDJ ‘verrast’ in ploegentijdrit: “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen”

Groupama-FDJ eindigde dinsdag knap als vierde in de ploegentijdrit van Parijs-Nice, na Jumbo-Visma, EF Education-EasyPost en Jayco AlUla. De Franse formatie verloor aan de streep slechts veertien seconden, waardoor klassementskopman David Gaudu nog altijd volop meedoet om de eindoverwinning in de ‘Koers naar de Zon’.

Ploegleider Philippe Maduit was na afloop erg tevreden over de uitkomst van de TTT. “We hebben laten zien wat we waard zijn. Stefan (Küng, red.) heeft natuurlijk geweldig werk verricht, maar dat geldt ook voor Miles Scotson en Arnaud Démare. Zij wisten de snelheid er telkens weer in te brengen en met z’n drieën waren ze de motoren van de ploeg. Dat was geweldig om te zien”, laat de oud-renner weten in een persbericht.

Küng was onderweg de grote aanjager en stond zijn kopman Gaudu bij tot het bittere eind. “In een ploegentijdrit verwacht ik veel van mezelf”, begint de Zwitserse tijdritspecialist zijn relaas. “Alle jongens gingen daar in mee. We mogen spreken van een zeer goede dag. Het plan was om met zoveel mogelijk jongens samen te blijven tot de laatste twee kilometer, om dan vervolgens een soort lead-out te verzorgen. Dat werkte perfect, maar daarvoor moet ik ook de performance afdeling bedanken. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen.”

“Een goede dag, maar koers is nog lang niet beslist”

We weten van Gaudu dat tijdrijden niet zijn favoriete bezigheid is, maar de Franse klimmer deed dinsdag dus wel eens uitstekende zaken tegen de klok. “De hele ploeg mag trots zijn. We hebben hier hard aan gewerkt op het voorbije trainingskamp in Calpe, maar ook afgelopen weekeinde nog. Iedereen was gemotiveerd. Dit is een goede dag, maar we mogen nu zeker niet verslappen.”

“Deze koers is nog lang niet beslist, ook niet na de ploegentijdrit. Vandaag krijgen we de eerste aankomst bergop. Ik verwacht echt volle bak koers. Het zal een moeilijke dag worden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We gaan vechten tot op de streep.”